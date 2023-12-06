Son dakika haberi... İYİ Parti'de bir ayrılık daha: Milletvekili Yanıkömeroğlu istifa etti
Son dakika haberi... İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Yanıkömeroğlu, istifasını şu sözlerle duyurdu:
"Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım.
Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim .
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim."
Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım.— Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (@asyanikomeroglu) December 6, 2023
Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim .
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam…
Son dönemde istifalarla sarsılan İYİ Parti, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun ayrılığıyla Meclis'te bir sandalyesini daha kaybetmiş oldu. İYİ Parti’nin TBMM’de 41 olan üye sayısı 40’a düştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oxlade - Chamberlain'den Türkiye itirafı
- Dikbayır’ın ihraç nedeni belli oldu
- Seçil Erzan’ın evinden çıkan para belli oldu
- Bana bir masal anlat baba
- Akşener’in ikinci intiharı
- Siyaset yeniden şekillenecek!
- Eski milli futbolcu ve eşine öldüresiye darp!
- ‘İşte bu durumdayız’
- İşte Seçil Erzan’ın maaşı…
- Bu tarihte emekli olanlar yüksek maaş alacak!