DEVA Partisi'nin Meclis başkan adayı Yeneroğlu oldu

Yayınlanma: 06.06.2023 - 23:22

Güncelleme: 07.06.2023 - 00:26

Meclis’te 15 milletvekili ile temsil edilen DEVA Partisi, Meclis başkanı adayı olarak İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nu gösterdi.

Meclis Başkanlığı için AKP ve MHP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u, CHP, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı’yı, TİP ise Gezi davası tutuklusu Hatay Milletvekili Can Atalay’ı aday gösterdi. DEVA Partisi’nin gösterdiği Yeneroğlu ile Meclis Başkanı aday sayısı 6 oldu.

Siyasi partilerin TBMM başkan adayları şöyle: