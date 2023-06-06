Son dakika... CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu!
Son dakika... CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Meclis Başkanı adayının Ankara Milletvekili Tekin Bingöl olduğunu duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Meclis Başkanı adayı belli oldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partinin adayının Ankara Milletvekili Tekin Bingöl olduğunu açıkladı.
DİĞER PARTİLERİN ADAYLARI!
İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı olurken, Yeşil Sol Parti'nin adayı ise Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç oldu.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise, Meclis Başkanı adayı olarak, milletvekili seçilmesine karşın cezaevinden hâlâ çıkarılmayan Av. Can Atalay'ı gösterdi.
AKP ve MHP'nin Meclis Başkanı adayı ise, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- THY çalışanı veda mektubu bırakıp intihar etti!
- Fatih Portakal'dan asgari ücret kulisi: Rakamı açıkladı
- Ünlü şarkıcı yaşımını yitirdi
- İYİ Parti'de üst düzey istifa!
- Sabit lider... Döner kadro!
- Beşiktaş'tan emektar kaptana veda töreni!
- Motosiklet satın alacaklar dikkat! 125 cc'de tezgâh!
- Erdoğan, Davut Gül'ü İstanbul Valisi olarak atadı
- AİHM'den 'hak ihlali' kararı
- Dolar ve Euro'da rekor üstüne rekor!