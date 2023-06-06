Son dakika... CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu!

Yayınlanma: 06.06.2023 - 17:16

Güncelleme: 06.06.2023 - 17:33

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Meclis Başkanı adayı belli oldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partinin adayının Ankara Milletvekili Tekin Bingöl olduğunu açıkladı.

DİĞER PARTİLERİN ADAYLARI!

İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı olurken, Yeşil Sol Parti'nin adayı ise Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç oldu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise, Meclis Başkanı adayı olarak, milletvekili seçilmesine karşın cezaevinden hâlâ çıkarılmayan Av. Can Atalay'ı gösterdi.

AKP ve MHP'nin Meclis Başkanı adayı ise, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş olarak belirlendi.