Gelecek ve Saadet, Meclis başkanlığı için ortak aday belirledi
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi 28. Dönem TBMM Başkan adaylığı için Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun'u ortak aday gösterme konusunda anlaşmaya vardı.
Saadet Partisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kararı duyurdu. Yapılan paylaşım şöyle:
"Yapılan istişareler neticesinde, Saadet Partimiz ile Gelecek Partisi arasında 28. Dönem TBMM Başkan Adayı hususunda bir mutabakata varılmıştır."
Siyasi partilerin TBMM başkan adayları şöyle:
- Türkiye İşçi Partisi - Can Atalay
- İYİ Parti - Cihan Paçacı
- AKP ve MHP - Numan Kurtulmuş
- Yeşil Sol Parti - Tülay Hatimoğulları Oruç
- CHP - Tekin Bingöl
- DEVA Partisi - Mustafa Yeneroğlu
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