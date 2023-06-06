Gelecek ve Saadet, Meclis başkanlığı için ortak aday belirledi

Yayınlanma: 06.06.2023 - 23:45

Güncelleme: 07.06.2023 - 00:24

Saadet Partisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kararı duyurdu. Yapılan paylaşım şöyle:

"Yapılan istişareler neticesinde, Saadet Partimiz ile Gelecek Partisi arasında 28. Dönem TBMM Başkan Adayı hususunda bir mutabakata varılmıştır."

Siyasi partilerin TBMM başkan adayları şöyle: