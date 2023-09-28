DEVA Partisi'nin Spotify hesabı hacklendi
Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) seçim şarkılarının yer aldığı Spotify hesabı siber saldırıya uğradı ve DEVA logosu yerine AKP logosu konuldu.
DEVA Partisi'nin seçim şarkılarının yer aldığı Spotify hesabı siber saldırıya uğradı. Partinin kendi logosunun yerine AKP logosu konuldu.
DEVA Partisi yetkilileri Spotify yetkilileriyle iletişime geçerek durumun düzeltilmesi için başvuruda bulundu. Spotify'la görüşmeleri devam eden DEVA yöneticileri, sorununun pazar gününden bu yana devam ettiğini ifade etti.
DEVA'lı yetkililer, “Sahte belge ve mail ile ikinci sahiplik almışlar, değiştiremiyoruz. Biz de evrakları ilettik geri bize devredilmesini bekliyoruz” şeklinde bilgi verdi.
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