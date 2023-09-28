DEVA Partisi'nin Spotify hesabı hacklendi

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) seçim şarkılarının yer aldığı Spotify hesabı siber saldırıya uğradı ve DEVA logosu yerine AKP logosu konuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:14
DEVA Partisi'nin Spotify hesabı hacklendi
Abone Ol google-news

DEVA Partisi'nin seçim şarkılarının yer aldığı Spotify hesabı siber saldırıya uğradı. Partinin kendi logosunun yerine AKP logosu konuldu. 

DEVA Partisi yetkilileri Spotify yetkilileriyle iletişime geçerek durumun düzeltilmesi için başvuruda bulundu. Spotify'la görüşmeleri devam eden DEVA yöneticileri, sorununun pazar gününden bu yana devam ettiğini ifade etti.

DEVA'lı yetkililer, “Sahte belge ve mail ile ikinci sahiplik almışlar, değiştiremiyoruz. Biz de evrakları ilettik geri bize devredilmesini bekliyoruz” şeklinde bilgi verdi.


Player Alanı
Deva Partisi spotify

İlgili Haberler

DEVA Partisi kurucularından Ahmet Faruk Ünsal istifa ettiğini açıkladı!

DEVA Partisi kurucularından Ahmet Faruk Ünsal istifa ettiğini açıkladı!
DEVA Partisi’nden Akşener’e yanıt: ‘Siyasi partiler kapıyı açık tutmalı’

DEVA Partisi’nden Akşener’e yanıt: ‘Siyasi partiler kapıyı açık tutmalı’
DEVA Partisi'nde deprem: Kırıkkale'de il yönetimi ve 6 ilçe başkanı görevlerinden ve partilerinden istifa etti

DEVA Partisi'nde deprem: Kırıkkale'de il yönetimi ve 6 ilçe başkanı görevlerinden ve partilerinden istifa etti

En Çok Okunan Haberler