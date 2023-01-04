DEVA Partisi'nin Temel Haklar Eylem Planı'ndaki 'Türklük önerisi' tartışma yarattı

04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önceki gün partisinin genel merkezinde Temel Haklar Eylem Planı’nı açıkladı. Babacan’ın plana yönelik açıklamaları sırasında özellikle Türklük önerisi tartışma yarattı. Ayrıca cemaatler ile anayasaya yönelik önerileri de dikkat çekti.

Babacan, “Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk’tür” hükmünü taşıyan anayasanın 66. maddesine işaret etti. Güçlü bir vatandaşlık anlayışı gerektiğini savunan Babacan, “Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz” dedi.

Anadil eğitimi verilmesi yerine eğitimin anadilde yapılmasını savunan Babacan, “Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına anadilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez” hükmünün yer aldığı anayasanın 42. maddesinin değiştirilmesini önerdi. Babacan, “Eğitim ve öğretimde ‘anadilinin kullanılması ve geliştirilmesi hakkı’nın anayasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini ifade ediyoruz” dedi. Babacan cemaatlere yönelik ise “Din ve inanç topluluklarının örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engelleri kaldıracağız” vaadinde bulundu.

CHP: ÖNEMLİ OLAN ORTAK PROGRAMDIR

Babacan’ın “Anayasamızın 66’ncı maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz” önerisine ilişkin değerlendirmede bulunan CHP kurmayları, “Masadaki tüm partiler kendi içinde programlarını çalışıyorlar. Her partiye saygı duyuyoruz. Biz de İkinci Yüzyıl Vizyon Belgesi’ni açıkladık. Diğer partilerin de farklı açıklamaları oluyor. Ama işin sonunda hepimizin ortaklaştığı bir program açıklayacağız ve iktidar olunca bunu uygulacağız” dedi.