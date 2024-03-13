DEVA'dan TRT'ye siyah çelenk... İBB Adayı İdris Şahin: 'Siz de hiç mi vicdan yok?'

Yayınlanma: 13.03.2024 - 17:22

Güncelleme: 13.03.2024 - 17:23

DEVA'nın İstanbul adayı İdris Şahin, Ankara'daki TRT binasının önüne siyah çelenk koymasının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Şahin TRT'yi her adaya eşitçe yaklaşmaya davet ederek, "TRT yöneticilerini vicdanlı olmaya çağırıyorum. Ya Allah'tan korkun, Ramazan mübarek gün, siz de hiç mi vicdan yok? Hiç mi adamlık yok? Bu kurumun başındakiler ve yöneticiler ve çalışanlarının tamamı benim vergilerimle maaşlarını alıyorlar. Ve ne diyorlar TRT'nin kuruluş ve amacında Türk milletine hakkıyla doğru yayıncılık yapmak gibi bir politika gözetmesi gerekiyor. Bu arkadaşlarımızın her bir adaya eşit muamele yapması gerekiyor. Hükümetler gelir geçer. Ama devletin kurumları bakidir. Devletin kurumlarında devamlılık esastır. Şimdi buradaki idarecileri bir sefer daha vicdana, akla ve kanunu mevzuatı uygulamaya davet ediyorum" dedi.

DEVA Partisi'nin İBB adayı sözlerine şöyle devam etti:

"VARSA YOKSA AK PARTİ'NİN ADAYLARI"

"Bakın arkadaşlar, şu sağ elimde gördüğünüz 31 Mart seçimlerinde kullanılacak oy pusulası. (Temsili oy pusulası) Türkiye’de bir rekor; 1 metre uzunluğunda. Fakat arkadaşlar, TRT’ye göre oy pusulası şöyle; (diğer elindeki, tek kişilik pusulayı gösterip) TRT’ye göre, oy pusulası 10 santim. Çünkü onlar için varsa yoksa birkaç parti; diğerleri yok. Onlar için varsa yoksa AK Parti’nin adayları, diğerleri yok. El insaf; devletin bir kurumu bu işi bu kadar aleni yapar mı? İnsan en azından çaktırmamak için arada diğer adayları gösterir. Yok. Utanmaları da kalmadı...

"GÖNÜL DAĞI'NI YİNE İZLEYİN AMA HABERLERİ BAŞKA KANALDAN ALIN"

Toplam 49 adayı olan İstanbul, belediye başkan adayları arasında kimler var. Kimi konuşuyor. Kimi sadece yayın politikası merkezine koyuyor. Bunu çok iyi bir şekilde irdelemiz lazım. İstanbullu pusulanın uzun olduğunun farkına vardığıdında bir kaç aday arasında geçmiyor arkadaşlar. Bugün ortaya koyduğumuz 22 parti ve 27 bağımsız adayla birlikte 49 kişinin arasında sadece oy pusulasında TRT'nin yayınlarına bakarsanız şöyle bir yayın politikası izliyor. AKP adayı sayın Murat Kurum, onun dışında diğerleri etrafında bir iki seçenek sunuyor.

Ve özellikle sizlerden değerli İstanbullu seçmenlerimizden istediğimiz şu; demokrasimiz adına bu oy pusulasıyla karşılaştığınızda sandığa girdiğinizde vicdanızla başbaşa kalacaksınız. Aklınızdan ve gönlünüzden geçene mutlaka oy kullanacaksınız ama değerli dostlar varsa yoksa bir parti sloganına inşallah sandıkta en güzel siz vereceksiniz.

Elbetteki talimatı Cumhurbaşkanı, İletişim Başkanlığı'ndan alıyorsunuz ve karartmayı çok iyi biliyorsunuz. Birilerini yok saymayı çok iyi biliyorsunuz. Buradan TRT’yi adil olmaya, eşit olmaya; hiç umudumuz yok ama, devletin bir kurumu gibi davranmaya çağırıyorum. Buradan TRT’nin seyircilerine tekrar sesleniyorum: Gönül Dağı’nı yine izleyin, ama haberleri başka kanaldan alın"