CHP'den MHP'li isimlere sert yanıt: 'Kendini kurt zanneden çakallara...'
CHP Gençlik Kolları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir paylaşımda, MHP'li Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik hakaret ve tehditlerine sert bir yanıt verdi.
Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Semih Yalçın ile İzzet Ulvi Yönter arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de kimse başkentin göbeğinde Ülkü Ocakları Başkanı'nın cenazesini sahipsiz bırakmaz. Onlarla aynı seviyeye inersek, çıkarsak vurgun yeriz. Onları o seviyede bırakalım. Samimi ülkücüler de o iki isimden yaka silkiyorlar, partiye yük olduğunu söylüyorlar zaten" ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamanın ardından MHP'li Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesaplarından tehdit ve hakaret dolu yanıtlar vermişti.
"KLAVYE TUŞLARININ..."
Bu gelişmeler üzerine CHP Gençlik Kolları, sosyal medya platformu X'te bir paylaşım yaparak MHP'li isimlere meydan okudu:
Paylaşımda, "Kendini kurt zanneden çakallara
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturan Genel Başkanımız Özgür Özel, Türkiye’nin 1. partisinin genel başkanı ve milyonların iradesidir.
Kanlı ellerinizle bastığınız klavye tuşlarının verdiği komik özgüvene hodri meydan!'" ifadelerine yer verildi.
KENDİNİ KURT ZANNEDEN ÇAKALLARA— CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) June 13, 2024
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturan Genel Başkanımız Özgür Özel, Türkiye’nin 1. partisinin genel başkanı ve milyonların iradesidir.
Kanlı ellerinizle bastığınız klavye tuşlarının verdiği komik özgüvene HODRİ MEYDAN! pic.twitter.com/Ax7TLBauzb
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