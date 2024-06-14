Özgür Özel'den 'Devlet Bahçeli' açıklaması: 'MHP'ye sirayet etmeyeceğini bilse, ilk fırsatta o iki isme ceza verir...'

Yayınlanma: 14.06.2024 - 18:18

Güncelleme: 14.06.2024 - 18:24

Cumhuriyet Halk Partisi CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili, "Partisinde genel başkan yardımcısı pozisyonundaki iki kişinin meselenin neresinde olduğunu görüyor. Ama bu meselenin çok ağır bedelleri olacağını da görüyor. Her şey Devlet Bey’in istediği gibi gitse, ben ilk fırsatta Devlet Bey’in, o ikisine siyaseten ceza vereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gazete Pencere'den Yavuz Oğhan'a konuşan Özel, gündemdeki Sinan Ateş cinayeti, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı zirve, önümüzdeki günlerde görüşeceği bakanlarla vergide adalet konusu gibi birçok konuda önemli mesajlar verdi.

Özel'in başlıca sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Normalleşme sürecini yürütüyorsunuz. İktidar ittifakının bir ortağı ile diyalog var, dikkatli bir dil var ama diğer ortakla gerilim var. Ayrıca CHP çevrelerinden de sürece ilişkin eleştiriler yükseliyor. Kim karşı bu normalleşmeye?

"Ben Sayın Erdoğan'a gittikten sonra DEM Parti'yi ziyaret ettim. Sayın Bahçeli'den randevu aldım. En hızlı randevu veren lider oydu. Çok da iyi bir görüşme geçti. Rahmetli Bülent Ecevit'le diyaloglarından falan örnekler verdi. Bu çok kıymetliydi benim için. Benim pek çok bahsettiğim konuda da son derece duyarlı bir tutum takındı. Ama MHP'nin içinde birileri bu normalleşmeden rahatsız. Aslında MHP'de Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılmasını istemeyen kim varsa normalleşmeden rahatsız. Çünkü normalleşmek demek ülkede siyasilerin görüşmesi kadar adaletin tecelli etmesine de engel olunmaması anlamını taşıyor.

Kuralların işlemesinden bahsediyorsunuz…

Kuralların işlemesi, hukukun işlemesi. Maalesef AKP MHP ilişkisi, zaman zaman hani diyorlar ya 15 Temmuz günü sokakta kuruldu. Dün en son dayanamadık söyledik. MHP'nin internet sitesinde vatandaşlara 15 Temmuz’da sokağa çıkmayın tavsiyesi hala var.

Burada şunu da söyleyeyim. Benim çağrımla meclis açıldı. Biz meclise gittik. MHP'den ilk gelenler bize de dediler ki kardeşim ne işiniz var burada? Bizi de sürüklediniz peşinizden. Çünkü hiç niyetleri yoktu onların o zaman meclise gelmeye.

Kim?

Ya söylemeyeyim. İnkar ederlerse açıklarız. E şimdi o zaman ben doğrusunu hatırlatayım. Cumhur İttifakı nerede kuruldu, MHP'nin olağanüstü kurultayı iptal edilirken adliye pazarlıklarında kuruldu. O gün MHP'nin kongresi iptal olmasaydı İYİ Parti de kurulmazdı. Bugün de ittifakın devamı yine bir adli soruşturmanın içine bazı MHP yöneticilerinin katılmaması üzerinden devam ediyor. Bunu bilmeyen yok.

Ayşe Ateş dillendiriyor zaten o isimleri…

Hani bas bas bağırıyor desem yanlış olmaz. Bunu bilmeyen yok. Bu iki kişi dikkat edin, biz Sayın Bahçeli'yle gayet olumlu bir diyalog içinde olduğumuz halde sürekli hakaretler iftiralar, bir sürü saldırı falan. Biz onlara sadece söylediğimiz şu; çok açık bir şekilde şunu söylüyoruz. Normalleşme MHP'ye rağmen de yürüyebilir. Çünkü biz siyasette tehditleri normal görmüyoruz. İftiraları normal görmüyoruz. Siyasette şantajı normal görmüyoruz. Siyasette hakareti normal görmüyoruz. Bunları siyasetin ana öğesi yapmak iki arkadaşın saldırıları da vız gelir, tırıs gider. Çok ciddiye alınacak bir yan da görmüyorum.

Peki Devlet Bahçeli bunu görmüyor mu? Çünkü görüşmeniz sırasında uyumluysa sonrasındaki açıklamaları nasıl yorumlayalım?

Vallahi Devlet Bey, şöyle bir şeyi görüyor bence. Partisinde genel başkan yardımcısı pozisyonundaki iki kişinin meselenin neresinde olduğunu görüyor. Ama bu meselenin bu şekilde açıklığa kavuşmasının kurumsal olarak MHP'ye mal olacağını ve bunun çok ağır bedelleri olacağını da görüyor. Her şey Devlet Bey’in istediği gibi gitse, MHP'ye hiç sirayet etmeden gitse, ben ilk fırsatta Devlet Bey’in, o ikisine siyaseten ceza vereceğini düşünüyorum. Ama biz Devlet Bey’in adaletini bekleyemeyiz. Sinan Ateş'in çocukları gerçek adalet bekliyorlar.