Devlet Bahçeli, 5 ay sonra ilk kez kürsüye çıkacak: Tarih ve saat belli oldu!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Ocak'tan bu yana ilk kez partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Yarın yapılacak olan MHP Meclis Grubu Toplantısı, saat 10.45'te başlayacak.

"BAYRAMDA SONRA GRUBA GELECEĞİM" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunları nedeniyle, partisi 28 Ocak'tan bu yana grup toplantısı düzenleyememişti. 27 Mayıs'ta DEM Parti heyeti ile görüşmek üzere geldiği Meclis’ten ayrılırken, gazetecilere "Bayramdan sonra gruba geleceğim inşallah" açıklamasını yapan Bahçeli, geçtiğimiz hafta da grup toplantısına katılmamıştı.

KONUŞMA YAPACAK

Bahçeli'nin, MHP grubunu toplayacağı tarih belli oldu. MHP'den yapılan açıklamada, partinin TBMM Grubu Toplantısı'nın yarın yapılacağı duyuruldu.

Saat 10.45'te başlayacak toplantıda, Bahçeli'nin de konuşma yapması bekleniyor.