Devlet Bahçeli de 'yapay zeka fotoğraf' akımına katıldı! Özel Kalem Yardımcısı paylaştı: 'Akım var dediler geldik...'

Yayınlanma: 07.04.2025 - 13:11

Güncelleme: 07.04.2025 - 13:12

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Ocak tarihinde yaptığı grup toplantısının ardından 4 Şubat'ta hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılmasının ardından 2 gün sonra 6 Şubat'ta kalp kapakçığı değişimi ameliyatı olan Bahçeli, o tarihten bugüne kadar gündem hakkında birçok açıklama yapmasına rağmen hiç kameralar önüne çıkmadı.

Sık sık gazeteciler ile telefon görüşmesi yapan Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olmadığına yönelik sık sık iddialar ortaya atılsa da bu iddialar MHP tarafından her defasında yalanlandı ve Bahçeli'nin ameliyatının başarılı bir şekilde geçtiği ve kendisinin nekahat döneminde olduğu belirtildi.

66 GÜN SONRA KAMERALARA GÖZÜKTÜ

MHP tarafından yapılan son açıklamada ise Bahçeli'nin bayram sonrasında mesaisine geri döneceği ifade edilmişti. Bugün MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'i anma törenine katılan Bahçeli 66 gün sonra kameralara gözüktü.

Türkeş'in mezarından ayrılan Bahçeli daha sonra Türkeş vakfını ziyaret etti ve vakıf binasının yakınındaki genel merkez binasına geçerek makam odasında mesaisine yeniden başladı.

YAPAY ZEKA AKIMINA KATILDI

Son günlerde, yapay zeka destekli araçların etkisiyle Studio Ghibli tarzı görseller büyük bir popülerlik kazandı.

Studio Ghibli tarzı görseller, siyasette de etkisini göstermeye başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medyada yaygın hale gelen Studio Ghibli filtresini kullanarak dikkat çekti.

Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından yaklaşık iki ay süresince mesaisine ara veren Bahçeli, cuma günü MHP Genel Merkezine gelerek çalışmalarına yeniden başlamıştı. Bahçeli, partililer tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri başta olmak üzere parti teşkilatından çok sayıda kişi, Bahçeli ile fotoğraf çektirdi.

"AKIM VAR DEDİLER GELDİK"

Bu fotoğraflardan biri, MHP Genel Merkezi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz tarafından Instagram'da paylaşıldı.

Yavuz, fotoğrafı Studio Ghibli filtresinden geçirerek sosyal medya hesabında yayınladı.

Paylaşımın altına ise "Akım var dediler, doğru zamanda, doğru fotoğrafla geldik..." şeklinde bir not düştü.