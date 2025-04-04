Devlet Bahçeli 66 gün sonra ortaya çıktı: Sedat Peker'den sürpriz hamle geldi

Yayınlanma: 04.04.2025 - 16:52

Güncelleme: 04.04.2025 - 16:53

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Ocak tarihinde yaptığı grup toplantısının ardından 4 Şubat'ta hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılmasının ardından 2 gün sonra 6 Şubat'ta kalp kapakçığı değişimi ameliyatı olan Bahçeli, o tarihten bugüne kadar gündem hakkında birçok açıklama yapmasına rağmen hiç kameralar önüne çıkmadı.

Sık sık gazeteciler ile telefon görüşmesi yapan Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olmadığına yönelik sık sık iddialar ortaya atılsa da bu iddialar MHP tarafından her defasında yalanlandı ve Bahçeli'nin ameliyatının başarılı bir şekilde geçtiği ve kendisinin nekahat döneminde olduğu belirtildi.

66 GÜN SONRA KAMERALARA GÖZÜKTÜ

MHP tarafından yapılan son açıklamada ise Bahçeli'nin bayram sonrasında mesaisine geri döneceği ifade edilmişti. Bugün MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'i anma törenine katılan Bahçeli 66 gün sonra kameralara gözüktü.

Türkeş'in mezarından ayrılan Bahçeli daha sonra Türkeş vakfını ziyaret etti ve vakıf binasının yakınındaki genel merkez binasına geçerek makam odasında mesaisine yeniden başladı.

SEDAT PEKER'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşadığı bilinen, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker ile MHP arasında son zamanlarda birbirleri hakkında yapılan paylaşımlara bugün bir yenisi daha eklendi.

MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan Bahçeli'nin genel merkeze gelme videosu Peker tarafından da sosyal medya hesabından yeniden paylaşıldı. Peker'in bu hamlesi sosyal medyada da yankı buldu.