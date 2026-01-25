Cumhuriyet Gazetesi Logo
Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması: 'Bu dönemde mümkün değil, doğru da değil'

25.01.2026 09:55:00
Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin 'erken seçim' çağrısına karşı çıktı. Erken seçimin "mümkün değildir ve doğru da değildir" diyen MHP lideri, CHP'ye yüklendi.

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli, siyasetin gündemindeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

TV100'e konuşan Bahçeli, CHP'nin sık sık yaptığı 'erken seçim' çağrılarına destek vermediğini yineledi. Bahçeli, "Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir. Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir" ifadelerini kullandı. 

Bahçeli, CHP'yi hedef alıp "CHP için son dönemde 4 'S' var. Buraya sıkışıp kaldılar. CHP'nin formülü bu; Söğütözü, Silivri, Saraçhane, sosyal medya..." ifadelerini kullandı.

'KURUCU ÖNDERLİK' AÇILIMI

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" adı altında başlayan süreç sonrası DEM Parti ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la izlediği tutuma ilişkin konuşurken de şunları söyledi:

"Türkiye adına bir adım atılması gerektiğini düşündüm ve gidip DEM Partililer ile tokalaştım. Aralarında yakınını kaybeden bir vekil de vardı, kendisine de başsağlığı diledim. Şaşırdılar.

Biliyorsunuz tokalaşmadan sonra “Öcalan gelsin DEM Grubu’nda konuşsun” dedim ve “terörist elebaşı” ifadesinden “kurucu önderlik” tanımına geçtim. A noktasından B noktasına ulaşmanın en kısa yolu bir doğru çizmektir. Eğri yolunuzu uzatır. A noktası Türkiye Cumhuriyeti ise B noktası da kurucu önderliktir. Terörü yok etmenin en hızlı yolu budur.

Ülkemizin milletimizin barış içinde güçlü olması, teröre ayrılan kaynakların refaha ve yatırıma akması önemlidir.”

ERDOĞAN'A 'KUDÜSÜ FETHET' TEKLİFİ

Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Kudüs' teklifi yaptığını belirtti. MHP lideri bu konuyu şu ifadelerle anlattı:

"Sayın Cumhurbaşkanı 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor. Ona şunu söyledim; 'Hz. Ömer Kudüs'ü fethetti, Selahattin Eyyubi Kudüs'ü fethetti, Yavuz Sultan Selim Kudüs'ü fethetti, Abdülhamit Kudüs'ü ihya etti. Bu dört isim Kudüs için önemlidir ve semboldür. Neden siz beşinci olmuyorsunuz?' Tarihte Şam ve Kudüs'ün fetihleri arasında bağ vardır. Şam'ı fetheden mutlaka Kudüs'ü fethetmiştir. Bölgede insanlar güvenecekleri güçlü bir lider arıyor."

"GAZZE KURULUNA BAŞKAN OLMALI"

Bahçeli, "Türkiye, Ukrayna Rusya arasında diyalog kurulmasını sağlayan konumda oldu. Gazze konusunda en çok çabalayan Türkiye oldu. Bu kurula biri başkan olacaksa bu Sayın Cumhurbaşkanı olmalıdır. Geçen hafta salı günü grup toplantımızda bunu ifade ettim. Sonrasında Hürriyet gazetesi 'Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalı' diye bizim konuşmamızla ilgili manşet atmış. Kendisine de bunu hatırlatarak dedim ki 'Ben şeş beş attım; düşeş geldi.' Dolayısıyla kendisine olan desteğimiz devam etmektedir" diye konuştu.

'İRAN' MESAJI: "TRAKTÖRLER TARLAYI SÜRMEYİN"

Bahçeli, "İran'da olup bitenler önemli. Orada önemli oranda, 30-35 milyon Türk nüfusu var biliyorsunuz. Oraya bir mesaj gönderdim. Traktörlere mesajdı bu; 'Traktörler tarlayı sürmeyin!'" dedi.

"AMERİKA VAZOSU 51 PARÇAYA BÖLÜNÜR"

ABD ile ilgili konuşan Bahçeli, "ABD kristal bir vazo gibi tuz buz olup 51 parçaya dönebilirler. Amerika vazosu kırılırsa 51 eyalet, 51 parçaya bölünür" diye konuştu. 

