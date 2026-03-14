Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı için taziye mesajı

14.03.2026 16:22:00
MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, Ortaylı'nın ölümünden 1 gün sonra gelen taziye mesajında "Türk milletinin yetiştirdiği muhterem ve müstesna ilim insanı, kalemiyle ve kelamıyla tarih şuurunun oluşmasında ve olgunlaşmasında muazzam hizmetleri bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamızı kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz" dedi.

MHP liderinin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajının devamı şöyle:

"Merhum Ortaylı Türk düşünce hayatının mütefekkir ve münevver simalarından birisiydi.

Türk tarihinin derinliklerine nüfuz etmeyi başarmış, aynı zamanda bunu anlaşılabilir dil ve üslup maharetiyle anlatmayı, tanıtmayı ve takdim etmeyi muhtevalı müktesebat hüneriyle ikmal ve ifa etmiş bir değerli şahsiyetti.

Alimin ölümü alemin ölümü diye tanımlansa da; bu tarih alimimiz eserleriyle, sözleriyle, öğütleriyle ve öngörüleriyle maşeri vicdanda her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.

Kederli ailesine, Türk akademik hayatına, elbette aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, ruhu şâd olsun diyorum."

İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu Hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için 16 Mart’ta İstanbul’da tören düzenlenecek. Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi’ndeki anma töreninin ardından Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek.
Yaşamını yitiren İlber Ortaylı'nın gazetemizdeki 'Ayasofya' tepkisi gündem olmuştu: 'Keşke Mimar Sinan’a da danışsalardı...' Uzun yıllar Topkapı Sarayı’nın müdürlüğünü yapan usta tarihçi İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ortaylı, tarih bilgisi, eserleri ve kültürel birikimiyle geniş kitlelere ulaştı.
Erdoğan’dan İlber Ortaylı için taziye mesajı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaştığı mesajda, "Sayın İlber Ortaylı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.