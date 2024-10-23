Devlet Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı 'ipi' istedi: İYİ Parti liderinden yanıt geldi

Yayınlanma: 23.10.2024 - 11:40

Güncelleme: 23.10.2024 - 12:51

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2007’de bir mitingde dönemin Başbakanı Erdoğan’a seslenerek ‘Öcalan’ın idamı’ göndermesi yapmasına ve kürsüden ip atmasına gönderme yaparak kürsüden ip fırlattı.

Bahçeli'nin "Öcalan gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkı için başvurusunu yapsın" çağrısına sert tepki gösteren Dervişoğlu, "Cesedimizi çiğnemeden bu Meclis'e giremez" dedi.

BAHÇELİ O İPİ İSTEDİ

Son dakika bilgisine göre; MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti grubundan o ipi istedi. Bahçeli’nin o ipi Genel Merkez'deki makam odasına asacağı öğrenildi.

Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya, “MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Grubundan o ipi istedi, Genel Merkez'deki makam odasına asacak” dedi.

DERVİŞOĞLU'NDAN 'İP' YANITI

İpin Bahçeli'ye verilip verilmeyeceği merak edilirken, İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt geldi.

Halk TV'den Şeyma Paşayiğit'e konuşan Dervişoğlu, "Odasına urganı değil, konuşmamı assın. Biz milliyetçilikten çok cumhuriyet değerlerini savunuyoruz" dedi.

İYİ Parti lideri, "Urgan şu an nerede bilinmiyor, arkadaşlardan biri almış olabilir. Bulunduğu takdirde, Devlet Bey isterse veririm" dedi.