Devlet Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı 'ipi' odasına asacak
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli’nin 2007’de bir mitingde Erdoğan’a seslenerek Öcalan’ın idamını isteyip ip fırlatmasına gönderme yaparak kürsüden ip fırlattı. Son dakika bilgisine göre; MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti grubundan o ipi istedi. Bahçeli’nin o ipi Genel Merkez'deki makam odasına asacağı öğrenildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2007’de bir mitingde dönemin Başbakanı Erdoğan’a seslenerek ‘Öcalan’ın idamı’ göndermesi yapmasına ve kürsüden ip atmasına gönderme yaparak kürsüden ip fırlattı.
Bahçeli'nin "Öcalan gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkı için başvurusunu yapsın" çağrısına sert tepki gösteren Dervişoğlu, "Cesedimizi çiğnemeden bu Meclis'e giremez" dedi.
BAHÇELİ O İPİ İSTEDİ
Son dakika bilgisine göre; MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti grubundan o ipi istedi. Bahçeli’nin o ipi Genel Merkez'deki makam odasına asacağı öğrenildi.
Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya, “MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Grubundan o ipi istedi, Genel Merkez'deki makam odasına asacak” dedi.
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