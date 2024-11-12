Devlet Bahçeli 'Erdoğan' sorusunu soran gazeteciyi azarladı: 'Mesleğini bırak!'
MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısı sonrası kendisine, "Erdoğan ile aranızda çözüm süreci konusunda bir görüş ayrılığı var mı" sorusunu soran gazeteciyi 'fırçaladı.'
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısı sonrası Meclis koridorunda gazeteciyi azarladı.
Bahçeli'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranızda çözüm süreci konusunda bir görüş ayrılığı var mı" sorusu yöneltildi.
"MESLEĞİNİ BIRAK!"
Soru üzerine MHP lideri gazeteciyi herkesin içinde azarladı.
Bahçeli, "Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye’yi tahrik edici bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleğini bırak!" ifadelerini kullandı.
O anlar kameraya da yansıdı.
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