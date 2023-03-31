Devlet Bahçeli kabul etmese de Hizbullah-HÜDA PAR ilişkisi akademide

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alan, AKP listelerinden seçime gireceğini açıklayan HÜD PAR hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de “Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağlantısı olmadığı açıklanmıştır” ifadelerini kullandı. Ancak kurucuları arasında Hizbullah bağlantılı isimler bulunduğunu yönelik tartışmalar olan HÜDA PAR ile Hizbullah’ın ilişkisinin akademik çalışmalara da konu olduğu ortaya çıktı.

Muhammed Suad Çelen tarafından hazırlanan “Eylemleriyle Türkiye Hizbullah’ı ve legalleşme süreci” başlıklı yüksek lisans tezinde, hem Hizbullah’ın eylemleri hem de Hizbullah sonrası ortaya çıkan Mustazaflar Hareketi ve HÜDA PAR anlatıldı.

‘ŞİDDETE BAŞVURABİLİR’

Hizbullah’ın faaliyatlerine, çalışmalarına ve kanlı eylemlerine geniş yer verilen tezde, “Hizbullah’ın şiddeti bilinçli ve sistemli şekilde kullandığı” belirtilirken, “Türkiye’nin laik yönetim sistemini değiştirmeyi” hedeflediği aktarıldı ve “Hizbullah, İran İslam Devrimi benzeri bir devrim ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkarak, şeri esaslara dayalı bir devlet kurmak için izlediği politikayı, dinin ideolojik temele oturtulduğu siyasallaştırılmış bir İslam anlayışına dayandırmaktadır” denildi.

Hizbullah’ın kuruluşundan itibaren yasadışı ve gizli bir yapılanma yürüttüğü kaydedilirken, “Hizbullah’ın bugün şiddete başvurmuyor oluşu, şiddete kategorik bir karşıtlıktan çok stratejik bir araç olarak yaklaşması nedeniyledir. Hizbullah için şiddet, stratejik olarak anlamlı bulunduğunda meşrulaştırıcı bir dil oluşturmak suretiyle başvurulabilir bir yönteme dönüşmektedir” tespiti yapıldı.

‘SİYASİLEŞME SÜRECİ’

Hizbullah’ın, 2004’te Mustazaf-Der’i kurduğu ancak derneğin 2012’de “mevcut anayasal düzeni yıkarak şeri esaslara dayalı teokratik bir devlet kurmayı amaçlayan yasadışı Hizbullah terör örgütünün amacı doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu” gerekçesiyle kapatıldığı aktarılan tezde, Hizbullah’ın 2012’de siyasi alanda yapılanma oluşturacağını, bu kapsamda Musyazaflar Hareketi’nin kurulduğunu duyurduğu belirtildi.

Tezde, “2012 yılında Hizbullah tarafından Mustazaflar Hareketi olarak ilan edilen siyasileşme süreci, 2013 yılına gelindiğinde Hür Dava Partisi’nin kurulması ile resmileşmiştir” denildi.