HÜDA PAR'ın hedefi kadınlar: '6284 kaldırılsın' istiyorlar

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 04:00

Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmediği açıklamalarıyla gündeme gelen ve 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini açıklayan HÜDA PAR’ın İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasayı yıllar önce hedef aldığı ortaya çıktı.

HÜDA PAR Kadın ve Aile İşleri Başkanlığı İstanbul Sözleşmesi’nin “melez cinsiyeti yaygınlaştırdığını” iddia etti. HÜDA PAR Kadın Kolları Başkanı Sema Yarar, 2020’de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İstanbul Sözleşmesi ile uzaklaşma alan bireyler birbirine karşı daha çok bilenmekte ve şiddet baş göstermektedir” dedi.

Sözleşmenin kaldrılmasından sonra 2022’de partisinin bir programında konuşan HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Aynur Sülün ise “Geç de olsa vazgeçilen bu sözleşmenin yansımaları halen devam etmektedir. Yalnızca kadının beyanını esas alan, erkeğe söz hakkı tanımayan ve feminist jargonlarla hazırlanmış bu düzenlemeler aileyi dağıtmaktadır” ifadelerini kullandı.

2018-2021 arası HÜDA PAR genel başkanı olan ve halihazırda başkan vekilliği görevini sürdüren Sağlam ise 2020’de, “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun ve uygulamaları ailede huzuru sabote etti” dedi.

