HÜDA PAR Sözcüsü Ramanlı: Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına almış bir partiyiz

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 19:08

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 19:09

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR'ın sözcüsü Serkan Ramanlı, BBN Türk yayınında Nisa Nur Çaydan'ın sorularını yanıtladı.

Ramanlı, Çaydan'ın, "HDP ile benzerlikleriniz nedir?" sorusuna "Biz Kürt milliyetçisi bir parti değiliz. Biz her türlü milliyetçiliği ayakları altına almış bir partiyiz. Biz müslümanız. Bize göre bütün müslümanlar kardeştir" yanıtını verdi.

Ramanlı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bize göre bir milliyetin diğer bir milliyet üzerindeki hakimiyeti doğal değildir. Bu Avrupa'dan bize gelmiş zehirli bir ideolojidir."

Recep Tayyip Erdoğan başbakanlık döneminde, "Biz her türlü milliyetçiliği ayakları altına almış bir partiyiz" demişti.