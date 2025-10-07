Devlet Bahçeli'nin rozeti ve yüzüğü dikkat çekti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

Gündeme dair çarpıcı mesajlar veren Bahçeli'nin yakasına taktığı rozet ve parmağındaki yüzük dikkati çekti.

"DEVLET BAHÇELİ VAKFI" LOGOSU

Bahçeli’nin yakasında taşıdığı rozet ile parmağındaki yüzüğün üzerinde, Devlet Bahçeli Vakfı’nın logosu yer aldı.

MHP'Lİ İSİM PAYLAŞTI

MHP'li Ramazan Kaşlı da X hesabından Bahçeli'nin yüzüğünü paylaştı.

X'ten bir paylaşım yapan Kaşlı, "Grup toplantımızda Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin, Devlet Bahçeli Vakfı’nın logosunu taşıyan yüzük ve rozeti takması, bizler için derin bir anlam taşımaktadır. Çünkü Devlet Bahçeli Vakfı, sadece bir vakıf değil; Bilge Liderimizin şahsi hayat felsefesinin, ülkücü davaya adanmışlığının ve kalıcı eser bırakma iradesinin sembolüdür" dedi.

Kaşlı, "Bu semboller; ömrünü Türk milletine, Türk gençliğine ve ülkücü harekete adayan bir liderin vakfettiği değerlerin nişanesidir. Liderimizin izinde, vakfettiği ülküyle yürümek bizim için onurdur" ifadelerini kullandı.