TV yayın akışı 28 Mayıs Pazar! Bugün televizyonda hangi programlar var?

Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle seçim akşamı televizyonda hangi programların olacağı merak konusu. İşte, 28 Mayıs Pazar günü tv yayın akışı…