TV yayın akışı 28 Mayıs Pazar! Bugün televizyonda hangi programlar var?
Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle seçim akşamı televizyonda hangi programların olacağı merak konusu. İşte, 28 Mayıs Pazar günü tv yayın akışı…
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat İle Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Tetikçinin Oğlu
15:00 Adım Farah
17:15 Gülbin Tosun İle Ana Haber
19:00 FOX Seçim 2023
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:30 Çöp Adam
09:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
10:00 Bir Şansım Olsa
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Cumhurbaşkanı 2.Tur Seçimi NTV- Star Ortak Yayın
TV 8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 Asi Kabadayı
12:30 Survivor Panorama
15:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor 2023
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
17:00 Seçim 2023 Ortak Yayın
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Hercai
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kuran ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ateş Kuşları
16:00 Seçim Özel
20:00 Yerli Dizi/ Tekrar
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:30 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Üç Kız Kardeş
16:00 Seçim Özel
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:05 Ege'nin Hamsisi
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:55 Gönül Dağı
17:00 Seçim 2023
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