Seçim sonuçlarına nasıl itiraz edilir? Seçim sonuçlarına itiraz süresi kaç gün?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 08:49

Güncelleme: 28.05.2023 - 08:49

Yurttaşlar, 14 Mayıs'ta 13. cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için oy kullanmıştı. Yapılan oy sayımlarının ardından cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Türkiye, oy kullanmak için bugün yeniden sandık başına gidiyor. Seçim sonuçlarına nasıl itiraz edileceği merak ediliyor. İşte ayrıntılar...



SEÇİM SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Konuyla ilgili, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan açıklama şu şekilde:

''İtiraz yazı ile veya sözle yapılır. Sözle yapılacak itirazlar gerekçesiyle birlikte tutanağa yazılır. İtiraz edenin adı, soyadı, açık adresi yazılarak imza ettirilir. İmza bilmeyenlere parmak bastırılır.

Kimliğini ispat edemeyenlerin, delil ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazları incelenmez, bu sebeple incelenmediği tutanağa yazılır.

Yazılı itirazlarda da yukarıdaki şartlar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir. Gerekçesi ve delili olmayan yazılı itirazlar da incelenmez. Her iki halde de itirazın alındığına ve hangi tarihte yapıldığına dair, itiraz yapana alındı belgesi verilir. İtirazlar seçim kurulu başkanına yapılır. Seçim kurulu başkanı bulunamazsa, yazılı itiraz nöbetçi savcıya alındı belgesi ile yapılır. Savcı yapılan itirazın kaydını işleyerek hemen seçim kurulu başkanına gönderir.

Siyasi partiler, seçim başlangıcında partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühür ve imzalı bir yazı ile seçim kurullarına bildirirler. İtiraz edebileceklerin imza sirküleri parti başkanınca onaylanarak bildirilir. Parti adına itiraz edeceklerden kimlik aranmaz.

İtirazlarda, delillerin hangi resmi makamlarda bulunduğunun bildirilmesi delil yerine geçer ve bu delili seçim kurulu temin eder.

Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların yazılı olması lazımdır.''

SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ ETME SÜRESİ KAÇ GÜN?

YSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

''İlçe seçim kurulu teşkili işlemlerine karşı, il seçim kurullarına bunların teşekkülünden itibaren en geç iki gün içinde itiraz olunabilir. İl seçim kurulları, itirazları en geç iki gün içinde, kesin olarak karara bağlar.''