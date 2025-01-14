Devlet Bahçeli son noktayı koydu: 'Erken seçim' ve 'Selahattin Demirtaş' yanıtı

Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:47

Güncelleme: 14.01.2025 - 12:56

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında, siyasetteki yeni süreç hakkında mesaj veren Bahçeli, "On yıllarca faal halde bulunan zalimler ve onların kiralık çetikçisi hain bölücü örgütün sonu gelmiştir. PKK-YPG terör örgütü Kürt kardeşlerimizin ne vasisi, ne de varlık beyanıdır" dedi.

DEM Parti heyetinin ziyaretlerine değinen Bahçeli, "DEM heyetinin yaptığı temas ve ziyaretler bizim nezdimizde müspet seyir ve serencam halinde gerçekleşmiştir. Usul ve üslup olgunluğunun örneklerini şahit olmak memnuniyet vericidir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye'nin yanında pozisyon alan, duruş gösteren, mesaj veren, bu uğurda önyargısız hareket eden herkes değerli bir çabanın tarafıdır. Vakit gecikmeksizin yediğimiz ekmeğin, içtiğimiz suyun üzerinde gezdiğimiz toprağın mensubiyetinden iftihar ettiğimiz milletin hak ve hukuku ortaklaşa müdafa etmenin vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ İMRALI GÖRÜŞMESİ ÇAĞRISI: PKK'NIN BİTTİĞİ AÇIKLANMALI

DEM Parti heyeti ile PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yapacağı ikinci İmralı görüşmesi için çağrı yapan Bahçeli, şunları söyledi:

"DEM heyeti ile İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin sonunda PKK'nın örgütsel varlığının bittiğini, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürülmeksizin açıklanmalıdır. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli, ya silahlarıyla teslim olmalı veya kaçanılmaz sonlarıyla karçılaşmalıdır."

'ERKEN SEÇİM'E KAPIYI KAPATTI

Muhalefetin 'erken seçim' talebine yanıt veren Bahçeli, "Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç ve gerek de yoktur. MHP ve Cumhur İttifakı sözünün eridir. CHP'nin başını çektiği müzmin muhalefetin erken seçim talebi yenile yenile sırtı kevgire dönmüş güreşciyle bir ve aynıdır. CHP yönetiminin boşa kürek çekmesi kendi bileceği bir iştir" diye konuştu.

'DEMİRTAŞ' YANITI

Toplantı sonrası bir gazetecinin sorusuna yanıt veren MHP lideri, "Demirtaş'ın açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Temaslar temsil edilen arkadaşlar aracılığıyla devam etmektedir. Kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre uyumlu ve onurlu gelişmelerdir. İnşallah Türkiye terörsüz Türkiye olacak. Bunda da herkesin katkısı olacaktır."

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Sorunları yok sayarak biteceğini düşünmek ahmaklık ötesi bir saflıktır. Türkiye, çok güçlü bir devlettir. Her sorun başlığını kararlılıkla alacak, milli perspektif sınırlarında müdahale edebilecek cesarettedir. Aciz değiliz, harap değiliz, zayıf değiliz, tükenmiş değiliz, esir değiliz, bitkin değiliz. Büyüklük taslayan küçük insanlardan müteşekkil bitik siyaset temsilcilerinin ne dediğinin bir ehemmiyeti yoktur. Bu siyasi garabetler haricinde Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamak amacıyla fikir birliği teşekkül etmiştir.

* Detaylar konusunda belirsiz davranmıyoruz. İkircikli bir tarzın kıyısında köşesinde dolaşmıyoruz. Neye inanıyorsak onu söylüyoruz. Çünkü aziz ülkemizin istikbalini düşünüyor, istiklaline hizmet ediyoruz. Çevremizde cephe açan kara emperyalizmin senaryolarına karşı tahkimatı yoğunlaştırıyoruz.

"12 ADA'NIN TÜRKİYE'SİZ YAŞAMASI TAM BİR HAYALDİR"

* (Atina hükümetinin Ege adalarına 300 kilometre menzilli İsrail yapımı füze rampaları konuşlandırmayı planladığı iddiaları) Yunanistan'ın Ege adalarına füzeleri konuşlandırma hazırlıkları iyi komşuluk özlemlerini temelinden sakatlayacak fütursuz adımlardır. Gayriaskeri adaların silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır. Ege'yi cepheleşme girdabına çekmektedir. Ege'de bulunan 7 ada grubu içinde Anadolu coğrafyasına en yakın olan 12 Ada başta olmak üzere, Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır. 12 Ada gasp edilmiş, Türk milletinden ayak oyunları ile çalınmıştır. Türkiye, 12 Ada'sız yaşasa bile 12 Ada'nın Türkiye'siz yaşaması tam bir hayaldir. Ege'nin karşı kıyısında saldırgan politika takip etmenin hiç kimseye kazandıracağı bir şey yoktur. Türkiye, mavi vatandaki egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir. Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum. Barışla herkesin kazanacağına inanıyorum.

* Gerginliklerle yumuşamalar, uzaklıklarla yakınlaşmalar, istikrarlı ilişkilerle ani kopuşlar uluslararası ilişkilerde şekil değiştirmektedir. Devletler arasında kalıcı dostluk veya düşmanlıklar olmaz. Tarih bize diyor ki, batıda güçlü olmak, doğuda temin edilecek dirliğe ve güvenliğe bağlıdır. Aynı kaidenin coğrafyamızın kuzey ve güney istikametinde de geçerli olduğunu gözden uzak tutmamak lazımdır.

* Bugün bölgesel ve küresel mahiyetli bir buhran döneminin bütün emareleri görünmektedir. Böylesi bir dönemde 'altın ışık' Türkiye'yi ve Türk milletinin aydınlatmaktadır. Devletler arasında kalıcı dostluk veya düşmanlıklar olmaz. Bugüne kadar da olmamıştır. Dünyada bir krizin bitip diğerinin başladığı dönemlere giriyoruz. İç cephemiz dengelenmelidir.

"KAFASINI DEĞİŞTİREMEYENLER HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİREMEZ"

* Kötü anıların, kötülük saçan odakların, geleceğin parlak günlerini sis altında bırakmasına sabır ve tahammül göstermeyeceğiz. İhtiyatlı iyimserlikle devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hakkaniyetli mücadelede inşallah çıta yükselteceğiz. Yeni yüzyılın esenliğini tesis edebilmek adına, fedakarlıksa istenen yerine getireceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz. Kafasını değiştiremeyenler hiçbir şeyi değiştiremez. Lider ülke Türkiye diyoruz, süper güç Türkiye'nin güneş gibi yükseldiği inancındayız. Hızımızı kesen bagajları boşaltmalıyız.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZE HİÇBİR ZAMAN ŞAŞI BAKMADIK"

* Ne yaptıysak kendimizi bir türlü anlatamadık. Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık. Onları hiçbir zaman öteki görmedik. Öteden beri Kürt kardeşlerimizi bizi kötülediler. Aramıza çomak sokmak istediler. Her yalan ve iftirayı tedavüle soktular.

* Hep birlikte Türk milleti olduğumuzu savunduk. 6 Haziran 2011'de Diyarbakır'da ne demiştim: "Siz Türk milletinin eşit, onurlu ve yeri doldurulamaz birer mensubusunuz. Siz bizim her şeyimizsiniz. Washington'dakiler sizi benden daha çok sevemez, Erbil'deki peşmerge sizi benden daha çok sahiplenemez. Türk ile Kürt'ün alın yazısı bir yazılmıştır."

* Biz bu görüşten taviz vermedik. Dağlarımızdaki eli silahlı eşkıyayı sürekli besliyorlar. Bir yanda Türk milleti var, diğer yanda Haçlı zihniyeti. Umuyorlar ki birbirimizden kopalım. İstiyorlar ki kardeş kavgasının tarafı olalım. Aramızı bozmaya çalışıyorlar. Biz birlikteyken amaçlarına ulaşamadılar, ulaşamayacaklarını da biliyorlar. Şimdi de dağıtarak sonuç istiyorlar. Emellerine muvaffak olamayacaklar, bizi asla bölemeyecekler. Kürt kardeşlerimizle aramıza kandan duvar çekmek için on yıllar boyunca faal olan hain bölücü örgütün sonu gelmiştir. PKK/YGP terör örgütü Kürt kardeşlerimizin ne vasisi ne de varlık beyanıdır. Bölücü terörün Türk-Kürt kardeşliğinin hançerleme teşebbüsleri artık çuvallamıştır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ŞAFAĞI SÖKMÜŞTÜR, DEM HEYETİNİN TEMASLARI MÜSPET"

* Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüştür. DEM heyetinin temas ve ziyaretleri müspet seyirle gerçekleşmiştir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye'nin yanında mesaj veren herkes değerli bir çabanın tarafıdır. Vakit gecikmeksizin hak ve hukuku müdafaa etmenin vakti gelmiştir. Bölücülük damarını kesmenin, ayrık otlarını temizlemenin, eş anlı şekilde ortak tarih ve kültürde birleşmenin dışında bir çare kalmamıştır. Terör örgütü için deniz bitmiştir.

"İMRALI İLE 2. GÖRÜŞMEDE PKK'NIN BİTTİĞİ AÇIKLANMALIDIR"

* DEM heyeti ile İmralı arasında yapılacak ikinci görüşme sonrası PKK'nın örgütsel varlığının bittiği hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya teslim olmalı ya da kaçınılmaz sonları ile karşılaşmalıdır. Terörle pazarlık olmaz. Müzakere yapılmaz. Yalnızca mücadele edilir.

* Fırat'ın doğusu terörden kurtulmalı ya da kurtarılmalıdır. PKK/YPG Suriye'den çıkmalı ve örgütsel hüviyeti sonlandırılmalıdır. Bazı döneklerin iki devletin, iki bayrağın isteneceğini duyurmaları sadece hamaset tiyatrosudur. Kılıç hakkının ne olduğunu bilmeden bu hakkı diline dolayanların esas dert ettiği hakkın cukka hakkı olduğunu bilmeyen mi vardır?

"VARSIN KUDURSUNLAR, ELBETTE AŞIYI VURACAK BİRİSİ ÇIKACAKTIR"

* Biz hala olduğumuz yerdeyiz. 56 yıldır ne diyorsak oyuz. Çizgimizden ve ilkelerimizden ödün verecek kadar şuursuz hiç değiliz. Türk milliyetçiliğinden en ufak sapma göstermek fikri namusumuzu tartışmaya açmaktır ki bu bizim için kıyametin kopuşudur. Türklük varlığımızın şeref nişanesidir. Bin yıllık kardeşlik üzerinde titrediğimiz bu muazzam emanetimizdir.

* Bize vatanseverlik, milliyetçilik ahkamı kesmenin iştahında olan doymaz kursaklar, duymaz kulaklar, gelsinler virüs kapmış siyasi hal ve zihniyetlerini biraz da külahımıza anlatsınlar. Biz kardeşlik dedikçe kuduruyorlar. Varsın kudursunlar. Elbette aşıyı vuracak birisi çıkacaktır. Herkesin bir derdi var, kimi anlatır dilini yorar, kimi susar yüreğini yakar. Yüreğimiz yansa da dilimizi artık bunlara karşı yormayacağız. Emperyal güçlere ödün vermeden tarihi yeniden yazmanın kararındayız. Barışın kaybedeni, savaşın kazananı olmaz. O halde barışla herkesin kazanması için hazırız ve buradayız. Hedefe varacağız inşallah. Ona buna el avuç açmayacağız.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'ERKEN SEÇİM' YANITI

* CHP Genel Başkanı'nın basit siyasetinin telifi artık imkansızdır. Terörsüz Türkiye hedefini yeni anayasa ve Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi kapsamında değerlendirmesi yalandır, saptırmadır. Hemen seçim çağrısı kendisini hayal alemine nasıl kaptırdığının göstergesidir. Bu hafta erken seçim kararı alalım diyor. Özgür Bey bırak bu işleri. Hesabını kitabını da seçimlerin zamanında yapılmasına göre planla ve hazırlan. Çünkü erken seçim düşü görmek, kurt ininde çakal izi aramak kadar sapık bir halin özetidir. Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç da gerek de yoktur. MHP ve Cumhur İttifakı sözünün eridir.