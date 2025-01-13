Fenerbahçeli eski futbolcu Kjaer'den emeklilik kararı!
Fenerbahçe'nin eski stoperi Simon Kjaer, 35 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini sona erdirdiğini duyurdu.
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Milan'da oynayan Simon Kjaer, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
"HAYATIMIN BU BÖLÜMÜNÜ KAPAMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN"
35 yaşındaki stoper, TV 2 Sport'a verdiği röportajda futbolu bırakma kararıyla ilgili olarak "Şimdi hayatımın bu bölümünü kapatmak için gerçekten doğru zaman. Bu yazdan sonra aldığım bir karar değil, Avrupa Şampiyonası'ndan önce düşündüğüm bir karar. Geçen sonbahar, Milano'daki zamanımın belki de sona ermek üzere olduğunu anladım. Ne olacağını kendim dışında kimseye duyurmama kesinlikle gerek yoktu" dedi.
Simon Kjaer, kariyerindeki son maçına, EURO 2024 öncesinde Danimarka Milli Takımı'nın Norveç ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında çıktı.
Danimarkalı futbolcu, şampiyonluk yaşadığı Milan ile sözleşmesinin sona erdiği geçtiğimiz yazdan bu yana serbest oyuncu statüsündeydi.
FENERBAHÇE'DE 88 MAÇ
Kjaer, 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti. Sarı lacivertli takımda 88 maç çıkan Danimarkalı stoper 5 gol, 1 asistlik skor katkısı sağlamıştı.
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