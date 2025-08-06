Devlet Bahçeli, teröristbaşına şiir göndermiş

“Cumhurbaşkanı’nı tehdit” iddiasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, Silivri Cezaevi’nden yolladığı notlarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’a Cahit Sıtkı Tarancı’nın bir şiirini notla birlikte gönderdiğini iddia etti.

''SÜRECİN MİMARINI SELAMLIYORUM' DEMİŞ''

Altaylı'nın gönderdiği notta şu ifadeler kullanıldı:

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’a bir şiir göndermiş. Şaka yapmıyorum. Bahçeli, Öcalan’a Öcalan’a Cahit Sıtkı Tarancı’nın bir şiirini göndermiş. Nasıl bilgi ama! Bir de not yazmış. Eğer, ‘Eğer Öcalan uydurmuyorsa, sürecin mimarını saygı ile selamlıyorum,’ demiş. Bunu şu yüzden söylüyorum. İkisi arasında zannedilenden daha öte bir uyum, bir anlayış birliği var.”