Devlet Bahçeli 'Türkçülük Günü' mesajında '1 Mayıs' eylemlerini hedef aldı: 'Başıbozuk güruh...'

MHP lideri Devlet Bahçeli, hukuksuzca engellenen 1 Mayıs kutlamaları ve kolluk kuvvetleri ile yurttaşlar arasında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, eylem yapanları "başıbozuk güruh" olarak ifade ederek "1 Mayıs’ta sahneledikleri vandallıklar medeniyet ve meşruiyet ölçüleriyle bağdaşmaz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 13:14
Devlet Bahçeli 'Türkçülük Günü' mesajında '1 Mayıs' eylemlerini hedef aldı: 'Başıbozuk güruh...'
Abone Ol google-news

Milliyetçi Hareket Partisi (CHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Emek ve değer nedir bilmeyen, adalet ve hukuk nedir tanımayan; yağma, talan ve yıkımı ideoloji haline getiren başıbozuk güruhun 1 Mayıs’ta sahneledikleri vandallıklar medeniyet ve meşruiyet ölçüleriyle bağdaşmaz" dedi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından "3 Mayıs Türklük Günü" ve 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Açıklamasında, hukuksuz bir şekilde engellenen 1 Mayıs kutlamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, kısıtlamalara karşı çıkan yurttaşları "başıbozuk güruh" olarak tanımladı.

1 Mayıs'ta polis ve yurttaşlar arasında yaşananlar için "vandallıklar medeniyet ve meşruiyet ölçüleriyle bağdaşmaz" diyen Bahçeli, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Emek ve değer nedir bilmeyen, adalet ve hukuk nedir tanımayan; yağma, talan ve yıkımı ideoloji haline getiren başıbozuk güruhun 1 Mayıs’ta sahneledikleri vandallıklar medeniyet ve meşruiyet ölçüleriyle bağdaşmazken, Türk milliyetçilerinin tam 80 yıl evvel kanuni sınırlar içinde, fikir ve demokrasi namusuna riayet ederek yaptıkları gösteriler hala takdir ve tazimle hatırlanmaktadır."

"TÜRKLÜK GÜNÜ" MESAJI

"3 Mayıs Türklük Günü" ile ilgili de açıklama yapan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın çetin ve çetrefilli bir tarih aralığında, İkinci Dünya Savaşı’nın beşeriyeti yakıp yıktığı bir zaman sürecinde Merhum Hüseyin Nihal Atsız’ın devrin Başbakanına yazmış olduğu iki açık mektup sonucunda başlayan 1944 Türkçülük ve Turancılık Davası’nın 80’inci yıl dönümünde, Türk milliyetçiliğinin merhum ve muhterem inanç anıtlarını rahmetle, hürmetle, minnetle anıyorum. 3 Mayıs ruhunun, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma mücadelesinde sahip olduğumuz milli şuura daha da güç ve feyz vermesini temenni ediyorum."


türkçülük günü haberleri türkçülük haberleri Devlet Bahçeli haberleri

İlgili Haberler

Avrupalı devler peşinde... Fenerbahçeli yıldıza bir talip daha!

Avrupalı devler peşinde... Fenerbahçeli yıldıza bir talip daha!
Fatih Erbakan'dan, Bahçeli'nin 'soyadı' sözlerine yanıt: 'Dedemiz yaşında insan...'

Fatih Erbakan'dan, Bahçeli'nin 'soyadı' sözlerine yanıt: 'Dedemiz yaşında insan...'
MHP, AKP ve İYİ Parti'den ortak önerge: Bahçeli'nin ismi verilecek

MHP, AKP ve İYİ Parti'den ortak önerge: Bahçeli'nin ismi verilecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türk-İş'ten Bursa'da kitlesel 1 Mayıs mitingi: Türkiye'yi durdururuz, Otururuz kalkmayız

Türk-İş'ten Bursa'da kitlesel 1 Mayıs mitingi: Türkiye'yi durdururuz, Otururuz kalkmayız
Yıldızlar altında tarih yolculuk başladı! Efes Antik Kenti ziyaretçilerini ağırlıyor

Yıldızlar altında tarih yolculuk başladı! Efes Antik Kenti ziyaretçilerini ağırlıyor
Yandaş Cem Küçük: 'Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor'

Yandaş Cem Küçük: 'Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor'
Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Mayıs 2024 altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Mayıs 2024 altın fiyatları…
MHP, AKP ve İYİ Parti'den ortak önerge: Bahçeli'nin ismi verilecek

MHP, AKP ve İYİ Parti'den ortak önerge: Bahçeli'nin ismi verilecek
Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 3 Mayıs 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 3 Mayıs 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu
Maçoğlu'ndan 'borç' açıklaması: Açıklama yayınlayacağım

Maçoğlu'ndan 'borç' açıklaması: Açıklama yayınlayacağım
ÖSYM soru kitapçıklarının gizli yolculuğu: Kapalı matbaa merkezi

ÖSYM soru kitapçıklarının gizli yolculuğu: Kapalı matbaa merkezi