Fatih Erbakan'dan, Bahçeli'nin 'soyadı' sözlerine yanıt: 'Dedemiz yaşında insan...'

MHP lideri Devlet Bahçeli önceki gün grup toplantısında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı sert sözlerle eleştirmişti. Erbakan'dan Bahçeli'yi kızdıracak yanıt geldi. Polemiğe girmeyeceğini belirten Erbakan, Bahçeli için, "Babamız hatta dedemiz yaşında bir insan" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:08
Fatih Erbakan'dan, Bahçeli'nin 'soyadı' sözlerine yanıt: 'Dedemiz yaşında insan...'
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isim vermeden yüklendiği Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan karşılık geldi.

Erbakan, Devlet Bahçeli için, "Babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri grup toplantısında isim vermeden Yeniden Refah Partisi’ni ve lideri Fatih Erbakan’ı hedef almıştı.

“Mirasyedilerin Filistin konusunda cephe açıp Türkiye'yi suçlaması, jet yakıtı satıldığını iddia ederek Kürecik sakızı çiğnemeleri, utanç duvarı gibi karşımızdadır" diyen Bahçeli devamında şunları söylemişti:

“Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz olanların nerede durduğunu, kimlere ve nelere hizmet ettiğini, çıkarları uğruna nasıl da şuur kaybına uğradığını herkes öğrenecektir. 3-5 belediye almak, siyasi ikbal ve ihtiraslarını tatmin etmek maksadıyla her türlü kılığa girenleri inanıyorum ki milletimiz hoş görmeyecek, Allah da affetmeyecektir. Ayranları yok içmeye, atla gidiyorlar çeşmeye. Cumhur İttifakı’nı zaafa uğratmak dışında gayeleri yok."

FATİH ERBAKAN: ‘DEDEMİZ YAŞINDA İNSAN…’

KRT canlı yayınına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Bahçeli için “Dedemiz yaşında” ifadesini kullandı.

Erbakan, “Biz bu gibi polemiklere girmeyi istemiyoruz. Bahçeli, babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz. Zaten YRP’yi kurarken siyasete nezaket getireceğiz, kavga yerine çözüm üreteceğiz dedik. O nedenle bu konudaki görüşümüz bu yönde” ifadelerini kullandı.


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