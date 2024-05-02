MHP, AKP ve İYİ Parti'den ortak önerge: Bahçeli'nin ismi verilecek

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Yenice Sosyal Tesislerinin adı MHP, AKP ve İYİ Parti’nin ortak önergesi ile Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri olarak değiştirildi.

İHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 13:03
MHP, AKP ve İYİ Parti'den ortak önerge: Bahçeli'nin ismi verilecek
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinin belediye başkanı Selahattin Metin’in çalışmaları sürerken belediye meclis toplantısında verilen ortak önerge ile Yenice Sosyal Tesislerinin isminde değişikliğe gidildi. 

Meclise sunulan önerge sonrası MHP, AKP ve İYİ Parti’nin oyları ile tesisin adı Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri olarak değiştirildi. 

Tesisin açılış töreni 3 Mayıs Cuma saat 14.30’da gerçekleştirilecek. 

Alınan karara ilişkin Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, “Türk Dünyasının Bilge Lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin ismi ilçemizde yaşayacak. Yenice Sosyal Tesisinin ismi belediye meclisimizde alınan karar doğrultusunda Devlet Bahçeli Sosyal Tesisi ismi ile değiştirildi. Alınan kararın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum ve Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve İYİ Parti Belediye Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum. Türk Dünyasının Bilge Lideri Devlet Bahçeli Beyefendiye hayırlı ve uzun ömürler diliyorum, Allah başımızdan eksik etmesin. Tüm hemşehrilerimizi açılışımıza bekliyorum” dedi.


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