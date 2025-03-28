Devlet Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu'na bayram telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu arayarak, Şeker Bayramı'nı kutladı.

Devlet Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu'na bayram telefonu
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ANKA
Yayınlanma: 28.03.2025 - 18:29

Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Ufuk Karcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu arayarak, Şeker Bayramı dolayısıyla tebrik dileklerinde bulunduğunu bildirdi.

Karcı, Ahmet Davutoğlu'nun da Bahçeli’nin Şeker Bayramı'nı tebrik ederek, sağlık ve sıhhat temennisini ilettiğini kaydetti.


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