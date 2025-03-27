Gazeteci Can Ataklı'ya 'Bahçeli' soruşturması: Savcılık ifadesi ortaya çıktı!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 16:31

Güncelleme: 27.03.2025 - 16:43

Gazeteci Can Ataklı hakkında "MHP'li kaynaklardan edindiğim bilgiler şöyle; 5 Şubat'tan bu yana hiç ortaya çıkmayan Bahçeli kalp ameliyatından sonra taburcu edildi ama bu kez yürümek için yatağından kalkarken yere düştü ve kalça kemiği kırıldı. Bahçeli yoğun bakıma alındı ama ameliyatın etkileri ve diğer sağlık sorunları nedeniyle bitkisel hayata girdi ve entübe edildi" şeklindeki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma nedeniyle Ataklı, avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Savcılıkta ifade veren Ataklı, hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de Ataklı'nın haftada bir gün en yakın karakola imza şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi ve yurtdışı çıkış yasağı konuldu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ataklı, ifadesinde yaptığı açıklamaların tamamen gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu söyledi. Bahçeli’nin 5 Şubat 2025’ten bu yana kamuoyuna görünmediğine dikkat çeken Ataklı'nın, ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

“Bu süreçte sosyal medyada ve çeşitli mecralarda binlerce kişi Sayın Bahçeli’nin sağlık durumunu merak etmiş ve bu konuda bilgi arayışına girmiştir. MHP yetkilileri sağlık durumunun iyi olduğuna dair zaman zaman açıklamalarda bulunsa da bu açıklamalar görsel bir belgeyle desteklenmemiştir.”

“SAMİMİ BİR SOHBETTİ, İHBAR DEĞİLDİ”

Ataklı, entübe edildiği iddiasını ise MHP’ye yakınlığıyla bilinen bir dostunun sohbet sırasında kendisine aktardığını belirterek şöyle devam etti:

“Son yayınlarımdan birinde, sosyal medyada dolaşan ‘entübe’ iddiasını bu dostumun cümlesine dayanarak dile getirdim. Bana bunu bir ihbar gibi değil, üzülerek söyledi: ‘Çok üzülüyorum, Başkan entübe edildi, kalça kemiği kırıldı.’ Ben de bu bilgiye güvenerek ve halk arasında zaten konuşulanları teyit eder nitelikte gördüğüm için paylaştım.”

“PAYLAŞIMLARIMDA HAKARET YOK, GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİM VAR”

Ataklı, paylaşımlarında hakaret veya küçük düşürücü ifadeler yer almadığını, Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini her yayında ilettiğini vurgulayarak ifadesini şu sözlerle sonlandırdı:

“Sayın Bahçeli 40 yılı aşkın süredir devletin önemli görevlerinde bulunmuş bir liderdir. Sağlık durumu, kamuoyunun bilgi alma hakkı kapsamında değerlendirilmelidir. Yayınlarımda suç unsuru yoktur, sadece gazetecilik yaptım.”