Devlet Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu'na ve Ali Babacan'a bayram telefonu

Yayınlanma: 28.03.2025 - 18:29

Güncelleme: 28.03.2025 - 22:55

Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Ufuk Karcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu arayarak, Şeker Bayramı dolayısıyla tebrik dileklerinde bulunduğunu bildirdi.

Karcı, Ahmet Davutoğlu'nun da Bahçeli’nin Şeker Bayramı'nı tebrik ederek, sağlık ve sıhhat temennisini ilettiğini kaydetti.

DEVA PARTİSİ İLE İLK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı da telefonla arayarak Şeker Bayramı’nı tebrik etti ve bir süre sohbet etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Bahçeli’ye sağlık ve sıhhat temennisinde bulundu.

MHP ile DEVA Partisi arasında ilk kez bu bayramda bayramlaşma olacak.