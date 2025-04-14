Devlet Bahçeli'den 'Diyarbakır' açılımı: 'Neden olmasın?'
MHP lideri Devlet Bahçeli, telefonla görüştüğü Sabah yazarı Yavuz Donat'ın "Diyarbakır sizi bekliyor. Birlikte gidebilir miyiz?" sorusuna "Olabilir" yanıtı verdi.
Sabah yazarı Yavuz Donat, bugün kaleme aldığı köşe yazısında uzun tedavi ve dinlenme sürecinin ardından 10 gün önce kameraların karşısına çıkan MHP lideri Devlet Bahçeli'yle yaptığı telefon görüşmesini anlattı.
Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te TBMM Tören Salonu'nda 28'inci Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışı nedeniyle düzenlenen resepsiyonda ettiği "Dünyada barış isterken, kendi ülkemizde barışı sağlamalıyız" sözünü hatırlatan Donat, yazısının ilgili bölümünde o görüşmeyi şöyle aktardı:
"Aradan... 6.5 ay geçti... Ve... Devlet Bahçeli'ye dedim ki:
-Hayırlısı ile sağlığınıza tamamen kavuşun... Havalar da ısınıyor... Önümüzdeki haftalar... Mayıs... Haziran... Diyarbakır'ın tam zamanı... Bölge sizi bekliyor... Birlikte gidebilir miyiz?
Devlet Bey... "Neden olmasın?" dedi. Soruma memnun olmuştu.
"Olabilir" diyerek devam etti.
Olmalı... Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte, bölgeye gitmeliler. Keşke... Ana muhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel de onlarla birlikte olsa."
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