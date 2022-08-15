Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 21 turuncu gül ve 2023 çiçek işlemeli tebrik aranjmanı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'nin 21. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe tebrik aranjmanı gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 21:25
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 21 turuncu gül ve 2023 çiçek işlemeli tebrik aranjmanı
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ankara’daki ATO Congresium’a gönderdiği aranjmanda 21 adet turuncu gülün bulunduğu ve sepetin üzerinde 2023 adet çiçek işlemesi yer aldığı duyuruldu.

MHP'den yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti’nin kuruluşunun 21. yıldönümü münasebetiyle ATO Congresium’da düzenlenen törenlere özel çiçek aranjmanı göndermiştir. Gönderilen aranjmanda 21 adet turuncu güllerle bezenmiş, kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan işlemelerle tanzimleri yapılarak, sepetin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yerleştirilmiştir" denildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programdaki konuşmasında "Cumhur ittifakında beraber yol yürüdüğümüz Sayın Devlet Bahçeli, misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" demişti. 


MHP Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan AKP

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