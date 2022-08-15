Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 21 turuncu gül ve 2023 çiçek işlemeli tebrik aranjmanı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'nin 21. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe tebrik aranjmanı gönderdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ankara’daki ATO Congresium’a gönderdiği aranjmanda 21 adet turuncu gülün bulunduğu ve sepetin üzerinde 2023 adet çiçek işlemesi yer aldığı duyuruldu.
MHP'den yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti’nin kuruluşunun 21. yıldönümü münasebetiyle ATO Congresium’da düzenlenen törenlere özel çiçek aranjmanı göndermiştir. Gönderilen aranjmanda 21 adet turuncu güllerle bezenmiş, kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan işlemelerle tanzimleri yapılarak, sepetin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yerleştirilmiştir" denildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programdaki konuşmasında "Cumhur ittifakında beraber yol yürüdüğümüz Sayın Devlet Bahçeli, misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" demişti.
Video Haberler
- Kurye, motosiklet çalmaya çalışan hırsızın üzerine uçtu
- Şile'de duraktaki taksiciye saldırı!
- Fethiye’de paraşütler birbirine dolaştı: 4 yaralı
- Kamyonun düştüğü baraka Ergün Penbe'nin babasının çıktı
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- Sümela Manastırı'nda 9'uncu ayin
- Dans eden temizlik işçisi Kıraç konserinde
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- Pazarcılar pahalılığı tane hesabıyla anlattı
- 'Tencere kaynıyor ama içine atacak bulabilecek miyiz?'
En Çok Okunan Haberler
-
- Finlandiya Başbakanı'nın elbisesinin fiyatı gündem oldu
- Promosyonlarda engel
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- 'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu...'
- 'Anketlerde seçilemeyeceğini görürse...'
- Fazıl Say’ın ‘hayal kırıklığı’
- Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- İran'dan Salman Rüşdi açıklaması
- 'Kıyamam ben sana'