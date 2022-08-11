'Sokak Kedisi' Kadıköy'de Bahçeli'yi sordu, MHP'den tehdit mesajları geldi
'Sokak Kedisi’ isimli Youtube kanalıyla bilinen Ebru Uzun Oruç, Kadıköy'de yurttaşlara MHP lideri Devlet Bahçeli'yi sorduğu sokak röportajı sonrası MHP yöneticilerinin hedefi oldu.
‘Sokak Kedisi’ isimli Youtube kanalı ile bilinen Ebru Uzun Oruç, İstanbul Kadıköy'de yurttaşlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sorduğu sokak röportajı nedeniyle MHP yönetiminin hedef tahtasına oturdu.
Ebru Uzun Oruç, sözkonusu röportajın tanıtım videosunu Twitter hesabından paylaştı. Ancak yurttaşların Bahçeli'ye sert eleştiriler yönelttiği sözlerinin yer aldığı video sonrası MHP yöneticileri küplere bindi. Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarda Ebru Uzun Oruç için hakaretamiz ifadeler kullanan MHP'liler, Ebru Uzun Oruç'a yönelik tehditkar ifadeler de kullandı.
MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Ünlütürk, Twitter hesabından Ebru Uzun Oruç'un ilgili paylaşımını alıntılayıp şöyle yazdı:
"İşaret küpesi yok!.
Sahibi belli değil muhtemelen kısırlaştırılmamış…
Bu sokak kedisi kısırlaştırılmalı!…"
"KEDİMSİ ALÇAK", "KAŞINIYOR", "GERİZEKALI"...
MHP'nin sosyal medya sorumlusu ve Türkgün Gazetesi Sosyal Medya Danışmanı Hüseyin Özkan da Ebru Uzun Oruç'u ağır hakaretlerle hedef aldığı paylaşımında şöyle dedi:
"Bu peynir cinsi kaşar gibi, kedimsi alçak şeref yoksununun bir tarafları kaşınıyor! Devlet Bahçeli kadar başına taş düşsün!
Ayrıca kendine yakın kişilere tuttuğu kişilerin yarısından fazlası da, kendisine gerekli cevabı veriyor. Bir de korktuklarını sayarsak. Hakaret ettirdikleriyle fragmanı hazırlaması bile ne denli bir gerizekalı olduğunu gözler önüne seriyor!"
"O İPİ KESERİZ"
MHP'nin gençlik yapılanması olan Ülkü Ocakları'nda Genel Başkan Danışmanı olarak görev yapan Duru Çökük de Oruç'u tehdit eden isimlerden biri oldu. Çökük, ilgili videoyu alıntılarken şu ifadeleri kullandı:
"Basit temelli bir kurgu hazırlayıp bu millete servis edemezsin.
Daha önceki kurgunda ipini tutanların kim olduğunu gösterdik.
Yeri gelirse o ipi keseriz. Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi bir sokak müptelasının malzemesi değildir.
Bu hadsizliğe müsaade etmeyeceğiz!"
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