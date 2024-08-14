Devlet Bahçeli'den Fulya Öztürk'e yeni isim

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak "Bundan sonra senin adın Fulya Asena Öztürk" dediğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2024 - 12:57
Devlet Bahçeli'den Fulya Öztürk'e yeni isim
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Harekatı kapsamında Metina-Zap bölgesine giden ve operasyonla ilgili haber yapan CNN TÜrk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, haberin yayınlanmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını aktardı.

Instagram hesabından açıklama yapan Fulya Öztürk "Sayın Devlet Bahçeli Kuzey Irak haberimizden sonra beni arayarak tebrik etti. 'Mehmetçik'imizi gururla izledim' dedi. Sayın Genel Başkan'a nazik sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. 

Öztürk ayrıca, Bahçeli'nin kendisine "Bundan sonra senin adın Fulya Asena Öztürk" dediğini de aktardı.

İşte Fulya Öztürk'ün o paylaşımları: 


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