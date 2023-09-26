Erdoğan'ın Fulya Öztürk şaşkınlığı kameralarda
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan'da Gazeteci Fulya Öztürk ile karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. Söz konusu videoda Erdoğan'ın, "Fulya nereden geldin buraya?" dediği görüldü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Gazeteci Fulya Öztürk de kritik temasları takip etmek için Nahçıvan kentindeydi.
Öztürk ile karşılaşan Erdoğan şaşkınlığını gizleyemeyerek "Fulya nereden geldin buraya?" şeklinde soru sorarken o sırada Cumhurbaşkanı Aliyev araya girerek Öztürk için "Bu kız bizim kızdır" dedi.
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