Erdoğan'ın Fulya Öztürk şaşkınlığı kameralarda

Yayınlanma: 26.09.2023 - 14:13

Güncelleme: 26.09.2023 - 14:15

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Gazeteci Fulya Öztürk de kritik temasları takip etmek için Nahçıvan kentindeydi.

Öztürk ile karşılaşan Erdoğan şaşkınlığını gizleyemeyerek "Fulya nereden geldin buraya?" şeklinde soru sorarken o sırada Cumhurbaşkanı Aliyev araya girerek Öztürk için "Bu kız bizim kızdır" dedi.