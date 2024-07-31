Fulya Öztürk’ten Doğu Perinçek'e: 'Icardi ile Simge aşkı konuşuluyor...'

Yayınlanma: 31.07.2024 - 10:11

Güncelleme: 31.07.2024 - 10:28

Geçen akşam CNN Türk ekranlarına konuk olan Doğu Perinçek'e ilginç bir soru geldi.

Fulya Öztürk Simge Sağın'ın Mauro Icardi'ye aşık olup olmadığını sordu.

Perinçek ise aşk hayatıyla ilgilenmediğini ayakları ve kafasıyla ilgilendiğini ifade etti.

"KARAKTERLİ BİR OYUNCU"

Perinçek ayrıca sarı kırmızılı futbolcu için "Karakterli bir futbolcu olduğu gözüküyor" ifadelerini kullandı.

O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.