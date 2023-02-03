Sinan Ateş suikastı sonrası dikkat çeken gelişme: Bahçeli kitabına yasak kalktı

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 08:00

Yazar Sabahattin Önkibar’ın “Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey” kitabı hakkında altı yıl önce verilen toplatma kararı kaldırıldı. Kararın, Sinan Ateş cinayeti sonrasında alınması dikkat çekti.

Önkibar’ın kitabı, 2017 yılında, Kırmızı Kedi Yayınları’ndan çıkmıştı. Kitabın ardından Devlet Bahçeli’nin avukatı Hamit Kocabey, Bahçeli adına dava açmış, kitap hakkında toplatma tedbiri alınmasını sağlamıştı. Kırmızı Kedi Yayınevi, 2018 yılında süreci üst mahkemeye taşımıştı.

ŞİMDİLİK KURTULDU

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. İfade özgürlüğü vurgusu yapan mahkeme, Devlet Bahçeli’yi anlatan kitapla ilgili olarak şu tespitleri yaptı: “Eleştirilerin hedefinde olan ve siyasi kimliği bulunan siyasi parti genel başkanının makul eleştiri sınırları daha geniş kabul edilmelidir. (...) Yaptığı işin doğası gereği haber kaynağını açıklamaya zorlanamayacak olan davalı gazeteci-yazarın, doğrudan tanık olduğu olaylar ile dava dışı kişilerden veya açık kaynaklardan aldığı bilgilere göre yazdığını kitapta ifade etmiş olması ve tespit, yorum ve değerlendirmelerinde kesin bir dil kullanmaktan kaçınması göz önünde bulundurulmalıdır. (...) Dava konusu kitapta; davacının geçmişten bugüne siyasi hayatı ile ilgili kişilik değerleri hedef alınmaksızın ve rahatsız edici bir üslup kullanılmaksızın yazıldığı anlaşılmaktadır.”

Sabahattin Önkibar

"ALNINDA BOZKURT"

30 Haziran 2022 tarihinde, Yargıtay’ın bozma kararı vermesinin ardından dosya yerel mahkemeye tekrar gitti. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, 17 Ocak tarihli duruşmada, dosyanın işlemden kaldırılması kararını verdi. Böylece altı yıl önce toplatma kararı verilen kitap hakkındaki yasak ortadan kalktı. Bahçeli’nin avukatı ertesi gün, dosyanın yeniden işleme alınması başvurusu yaptı. Şimdilik toplatmadan kurtulan kitabın duruşması yeniden görülecek.

Yerel mahkemenin daha önce toplatma kararında kullandığı ifadeler de Yargıtay kararında eleştiri konusu oldu: “(...) Kitabın kapağındaki resimde yer alan davacının başının üzerindeki ‘bozkurt’ işaretinin davacının tam da alnının üst kısmına konularak aslında ‘bozkurt’ işaretini değil de ‘hiç hoş olmayan başka bir anlam çağrıştırdığını’...”

Kırmızı Kedi Yayınevi avukatı Celal Ülgen kararı şöyle değerlendirdi: “Kitabın toplatma kararı, Devlet Bahçeli’nin HSK’ye giden avukatı Hamit Kocabey tarafından alınmıştı. Karara itiraz ettik. Yıl 2017. Yargıtay 2022 Haziran ayında karar alıyor ancak bizim haberimiz yeni oluyor. Bozmadan sonraki ilk duruşma günü olan 17 Ocak 2023 günü, Sayın Bahçeli’nin avukatları gelmedi ve dosya düştü. Ancak bir gün sonra dosya yeniden işleme alınması talebiyle yenilendi ve duruşması şubat ayında görülecek. Ancak tarafların müracaatına bırakıldığı 17 Ocak günlü kararda, ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına da karar verildi. Karar metninde son derece yerinde değerlendirmeler var.”