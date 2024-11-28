AKP'li Bahçelievler Belediyesi ile site sakinleri otopark nedeniyle karşı karşıya geldi...

Yayınlanma: 28.11.2024 - 16:29

Güncelleme: 28.11.2024 - 16:30

Site sakinlerine tahsis edilen bin 350 araçlık otopark, Bahçelievler Belediyesi tarafından herhangi bir mahkeme kararı gösterilmeden işletilmek istenirken site sakinleri belediyeye tepki gösterdi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, otoparkı yapan Akdeniz İnşaat şirketiyle imzalanan protokolün 1 Kasım itibarıyla sona erdiği belirtilirken otoparkı işletme hakkının belediyeye geçtiği ve site sakinlerinin otoparkı kullanmak için belediyeye abonman ücreti ödemeleri gerektiği belirtildi.

Site sakinleri ise evlerini satın aldıklarında otoparkı kullanma hakkının da kendilerine tanındığını belirterek şimdiye kadar kendilerine herhangi bir mahkeme kararı gösterilmediğini ve otoparkı kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

Otopark, belediye tarafından bariyerlerle kapatılırken çok sayıda zabıta ekibi de otoparkın girişine sevk edildi. Duruma tepki gösteren site sakinleri ve zabıtalar arasında arbede yaşandı.

"OTOPARKA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ SAĞLAMIŞ"

Konuyu Cumhuriyet'e değerlendiren bir site sakini, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınan resmi onay belgeleri ve çizelgelere göre otoparkın çoğunluğunun site sakinlerine ait olduğunu ve bu nedenle belediyenin konuyu mahkemeye götüremediğini ifade ederek "Burada yaşayan 5 bin kişiye ayıplı mal satılmış. Burası normalde yeşil alan ancak bir önceki Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, buranın bir şekilde otoparka dönüştürülmesini sağlamış" diye konuştu.

Mevcut Bahçelievler Belediyesi'nin ise otopark sorununu siyasileştirdiğini belirten site sakini, Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a tepki gösterdi. Otoparkın 13-14 yıldır site sakinleri tarafından sorunsuzca kullanıldığını aktaran site sakini "Yerel seçimlerden sonra akıllarına otoparkı kendi üstlerine geçirmek geldi çünkü son seçimlerde bu siteden AKP'ye yüzde 20 oy çıktı. Belediye Başkanı Hakan Bahadır bunun intikamını alıyor" diye konuştu.

"ÖZGÜR ÇELİK SİZE SAHİP ÇIKMIYOR MU?"

Daha önce stedeki blok temsilcileri olarak belediye başkanlığına gittiklerini ve durumu masaya yatırdıklarını söyleyen site sakini, Bahadır'ın kendilerine 'Bunu benden önceki başkan yaptı, ben onun pisliğini temizliyorum. Bahçelievler'de yaşayan CHP İl Başkanı Özgür Çelik size sahip çıkmıyor mu?' dediğini aktardı.

VOLEYBOL KARŞILAŞMASINDA OLAY ÇIKARDI, MUHTARI TEHDİT ETTİ

Site sakinlerinin eleştirilerine hedef olan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın ismi, son dönemde farklı tehdit ve şiddet olaylarıyla anılmıştı. Bahadır'ın 20 Ekim'de Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş ile Bahçelievler Belediyespor arasında oynanan müsabakada "kapıda karşılanmadığı" gerekçesiyle Beşiktaşlı yöneticilere hakaret ettiği öne sürülmüş, korumlarının da yöneticilere saldırmaya çalıştığı aktarılmıştı.

Bahadır'ın 2023 yılında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bahçelievler ziyareti sırasında Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel'i de ziyaret etmesi üzerine muhtarlığa giderek Güzel'e hakaret ve tehditlerde bulunduğu basına yansımıştı.