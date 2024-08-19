Devlet Bahçeli'nin Ali Koç ile görüşmesinde dikkat çeken takvim ayrıntısı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makamına ziyaretinde paylaşılan fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafta Bahçeli'nin MHP-AKP ittifakından önce yaptığı 17-25 takvimi yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 20:04
Devlet Bahçeli'nin Ali Koç ile görüşmesinde dikkat çeken takvim ayrıntısı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün bir dizi yaptığı ziyaret kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile partinin genel merkezinde görüştü.

Koç'u makam odasında ağırlayan Bahçeli'nin odasında basına yansıyan fotoğraflarda '17-25 takviminin' yer aldığı görüldü.

"BİZZAT BEN YAPTIM" DEMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, 2015’teki 7 Haziran seçimlerinin ardından gazeteci Can Dündar’a partideki odasında verdiği röportajda takvim için, "Bunu bizzat ben yaptım. 17:25’i gösterdiğinde pilini çıkardım. Her gün bu takvime bakıyorum. Buradan da anlayabilirsiniz ki biz, 17 ve 25 Aralık’ın hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu takvim ile Bahçeli'nin fotoğrafı MHP'nin sosyal medya hesabında da silinmediği görüldü.

Ali Koç'un ziyaretinde paylaşılan bu fotoğraf için Bahçeli’nin açık olarak kartını iktidara gösterdiği iddia edildi.


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