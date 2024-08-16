İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Rodrigo Becao ile İtalya'dan bir ekibin ilgilendiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Rodrigo Becao'ya İtalyan ekibinin talip olduğu iddia edildi.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta, Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao ile yakından ilgileniyor. Haberde, Atalanta'nın bu ilgisine rağmen Becao için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı kaydedilirken, transferde bir ilerleme kaydedilmediği belirtildi.
4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Önceki sezonda Fenerbahçe ile toplam 22 maça çıkan Becao, 1640 dakika sahada kaldı. Deneyimli stoperin Fenerbahçe ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
30 MAÇ KAÇIRDI
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Udinese'den 8.31 milyon Euro'ya Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamamıştı. 28 yaşındaki Becao, 2023-24 sezonunda sakatlıklar nedeniyle toplam 30 maç kaçırmıştı.
Spor Haberleri
- Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip!
- Fenerbahçe'den Joao Pedro hamlesi!
- Bayern Münih, Ulm deplasmanında
- Cher Ndour: 'Sözleşme 1 yıllık olsa da...'
- Beşiktaş'a Gabriel Paulista müjdesi!
- Galatasaray'dan Gabriel Sara kararı!
- Manchester United sezonu sahasında açacak
- Galatasaray, Konyaspor deplasmanında
- Mika Faye kimdir?
- İngiliz ekibinden Galatasaray'a Wilfried Zaha şartı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel 74 yıl sonra bir ilki gerçekleştiriyor!
- DEM'den AKP'ye geçiş istifa getirdi
- Jandarma Genel Komutanı'ndan Erdoğan'a mesaj!
- Neden başaramadığımızı anlatan mektup
- Özgür Özel'in ayağı kırıldı
- Dilruba Y.'ye jet iddianame!
- Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları
- Tunç Soyer canlı yayında cevap verdi!
- Ferdi transferinde yeni gelişme!
- Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine bir zam daha!