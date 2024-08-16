İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Rodrigo Becao ile İtalya'dan bir ekibin ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 12:16
İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip!
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Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Rodrigo Becao'ya İtalyan ekibinin talip olduğu iddia edildi.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta, Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao ile yakından ilgileniyor. Haberde, Atalanta'nın bu ilgisine rağmen Becao için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı kaydedilirken, transferde bir ilerleme kaydedilmediği belirtildi.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Önceki sezonda Fenerbahçe ile toplam 22 maça çıkan Becao, 1640 dakika sahada kaldı. Deneyimli stoperin Fenerbahçe ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

30 MAÇ KAÇIRDI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Udinese'den 8.31 milyon Euro'ya Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamamıştı. 28 yaşındaki Becao, 2023-24 sezonunda sakatlıklar nedeniyle toplam 30 maç kaçırmıştı.


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