Devlet Bahçeli'nin başdanışmanlık görevinden aldığı Hüseyin Sözlü: Ben bu partinin misafiri değilim

Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:07

Güncelleme: 02.02.2024 - 10:11

MHP Adana Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları, yerel seçim çalışmalarında parti disiplinini ihlal ettikleri gerekçesiyle kapatıldı. Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü de başdanışmanlık görevinden alınarak merkez disiplin kuruluna sevk edildi.

Sözlü, görevden alınışının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Sözlü, "Şahsıma hiçbir tebliğ yapılmamasına ve sebebine anlam veremememe rağmen Genel Başkan Yardımcımız Sn. Semih Yalçın'ın sosyal medyada yaptığı açıklamaya istinaden Kamuoyuna:" diye başladığı açıklamasında MHP'ye bağlılığının devam edeceğini vurguladı.

Sözlü'nün açıklaması şöyle:

"Muhterem Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi'nin takdirleriyle yürüttüğüm Belediye Başkanlığı dönemlerim ve başdanışmanlık görevi süresi içerisinde, görev sorumluluğuma halel getirecek en küçük bir zaafiyet, Partimize ve Liderimize olan sadakatimi sorgulatacak bir davranış içinde bulunmadım.

Bugüne kadar Türk Milliyetçiliği Hareketinin bir ferdi olmaktan gurur duydum. Taahhüdüm odur ki Ülkü Ocaklı olduğumuz yıllarda ettiğimiz yeminin arkasında bundan sonra da duracağım.

Yılanlardan olmayacağım, kaçanlardan olmayacağım...

Gençlik yıllarımda tanıştığım Ülküden, Türk milliyetçiliği fikrinden, Alparslan Türkeş çizgisinden ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılmayacağım.

MHP aynı zamanda babamın partisidir ve ben bu partinin misafiri değil ev sahibiyim, bu hareketin öz evladıyım.

Tanrı Türkü Korusun."