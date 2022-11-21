Devlet Bahçeli, 'borsada manipülasyon' uyarısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Milli güvenlik sorunudur

21 Kasım 2022 Pazartesi, 02:00

“2023’e Doğru, Aday Belli Karar Net” temalı mitinglerine dün Samsun’da devam eden MHP lideri Cumhuriyet Meydanı’nda konuştu. Millet İttifakı’nı hedef alan Bahçeli, “Bu yıl içinde sırayla kurdukları eğri bacaklı masalarda 8 kez toplanmışlar, velakin bir arpa boyu mesafe alamamışlardır” dedi.

Millet ittifakını “karanlık bir proje” olarak nitelendiren Bahçeli, “Zillet ittifakı kukladır, kuklacı ise Türkiye düşmanlarıdır. Cumhur İttifakı’na kumar masası diyenlerin aklına ve ahlakına şaşarım. Asıl kumar masası bellidir. Türkiye Cumhuriyeti masada kurulmadı” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştirilerle ilgili de konuşan Bahçeli, “Tek adam yönetimi diyenler yalancıdır, yozlaşmanın çukurundadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine istibdat, şahsım rejimi diyenler, utanmadan, sıkılmadan diktatörlük lekesi sürenler on numara müfteridir” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun, borsada manipülasyon açıklamalarına ilişkin de konuşan Bahçeli, şöyle konuştu:

“İstanbul Borsası’nın itibarına gölge düşürme, manipülasyon yapma teşebbüsü tek kelimeyle ahlaksızlıktır. Son bir yıldır rekor üstüne rekor kıran İstanbul Borsası Kılıçdaroğlu’nun uykularını kaçırmaktadır. Kılıçdaroğlu gâvurun kılıcını sallayan, Türkiye’nin güvenirliğini ve imajını sakatlamaya çalışan milli güvenlik sorunudur. Bu Kılıçdaroğlu tasfiye memurudur.”

‘ÖRTBAS AMACINDALAR’

CHP’yi ve İYİ Parti’yi hedef alan Bahçeli, “İstiklal Caddesi’nde bomba patlatan katil her şeyi bir bir açıklarken, hâlâ CHP’sinden İP’ine kadar malum partilerin yöneticileri sözde somut delil peşindedir, kanlı saldırıyı örtbas etmenin amacındadır. Zillet ittifakı, HDP’yi ürkütmemek, PKK/YPG’yi gücendirmemek, üstelik cinayetleri maskelemek için milletimize ve şehitlerimize adeta hakaret kuyruğuna girip zehir saçmayı siyaset zannedecek bir sefalete savrulmuştur” diye konuştu.