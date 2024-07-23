Devlet Bahçeli'nin desteğine Mehmet Şimşek'ten yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekonomiye ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Şimşek, "Ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, "Türkiye ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır" dedi.
"ÇOK KIYMETLİDİR"
Bahçelin bu sözlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhur İttifakı'nın değerli ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir. Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor."
Cumhur ittifakının değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 23, 2024
Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor.@dbdevletbahceli @MHP_Bilgi https://t.co/BySmh1qspr
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