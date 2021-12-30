Devlet Bahçeli'nin 'İBB'ye teftiş' açıklaması dikkat çekti

30 Aralık 2021 Perşembe, 15:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ‘bazı çalışanların terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddialar’ gerekçesiyle başlatılan ve kamuoyunca 'siyasi sebeplere' dayandırılan teftiş, AKP içinde de çatlağa yol açtı. İktidar partisine mensup birçok isim, eleştiriler karşısında ya sessiz kaldı ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tam tersi görüşler dile getirdi.

Tepkilerin ardından AKP kanadından daha itidalli açıklamalar gelirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü açıklaması dikkat çekti.

Teftişe giden süreç, ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda dillendirildi. Organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in ifşalarında sıklıkla adı geçen Süleyman Soylu, milletvekillerince eleştirildiği bütçe görüşmelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 33 bin personel alımı yaptığını, bunun 12 bininin ancak incelenebildiğini ileri sürdü. "455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim" dedi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SONRASI TEFTİŞ BAŞLAMIŞTI

Gerçek Gündem'den Miray Tamer'in haberine göre, sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da söz konusu iddiayla ilgili açıklama yaptı. Türkiye'de bir süredir yaşanan ekonomik krizin görünürde 'hafifletilmesi' sonrası yaptığı ilk geniş çaplı konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkartıp, yerine aralarında terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar" sözleriyle hedef aldı.

Ardından İmamoğlu'nun kendisine gönderdiği ve işten çıkarılanlarla ilgili bilgi verdiği mektuba değinerek "Utanmadan bana mektup gönderiyor 'Böyle bir şey yok' diye. İBB'nin önünde hanımlarıyla beraber ağlayanların gözyaşlarını sen bize anlatma" ifadelerini kullandı.

Ve bu sözlerden birkaç saat sonra CHP'li büyükşehir belediyesine 'teftiş' başlatıldı.

SOYLU: DEVLETTE ÇALIŞANLARDA TERÖR İRTİBATI BULDUĞUMUZDA KENDİMİZİ SUÇLU MU HİSSEDİYORUZ? HAYIR

Kamuoyunda tepki çeken, hatta belediyeye kayyum atanabileceği iddialarına yol açan bu gelişmenin ardından iktidar kanadından birbiri ardına açıklamalar geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tepkilerin ardından kameralar karşısına geçerek teftişten dolayı İmamoğlu'nun sorumlu tutulamayacağını şu ifadelerle dile getirdi:

"Şimdi biz kendimizle, devletle, devletle çalışanlarla ilgili bir terör irtibatı bulduğumuz zaman kendimizi suçlu mu hissediyoruz? Hayır. Tam tersi burayı temizlemek, yarın başımıza gelebilecek bir felaketi engellemek için, terörle devletin irtibatı olamayacağını ortaya koymak için bunu yapıyoruz."

ADALET BAKANI GÜL'DEN SES YOK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işe alımlarda adli sicil kaydını göz önünde bulundurduğunu yinelemesi sonrası gözlerin çevrildiği Adalet Bakanlığı'nın sessizliği ise dikkat çekti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arasının bir süredir gergin olduğu biliniyor. İki bakan, son olarak Soylu'nun "Metruk binalarda uyuşturucu kullanılıyor. Muhtarlar diyor ki ‘Mahkeme kararı var yıkamıyoruz.’ Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Kim yıktı biz nereden bilelim ya” şeklindeki açıklaması nedeniyle karşı karşıya gelmişti.

Gül, Soylu'nun adını anmadan "Değerli arkadaşlar bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. 'Biz yapalım, hukuk arkadan gelsin' değil, 'Hukuk önden yürüsün, biz ona göre kendimizi ayarlayalım' anlayışıdır hukuk devleti" tepkisini göstermişti.

NUMAN KURTULMUŞ: KENDİMİZİ İNKAR ETMİŞ OLURUZ

'Çatlak' yorumlarına neden olan en belirgin açıklamaysa, Erdoğan'ın uzun yıllardır yol arkadaşlığını yapan, Binali Yıldırım'la birlikte AKP'de genel başkanvekilliği görevini yürüten Numan Kurtulmuş'tan geldi.

"Belediye kadrolarında terör örgütleri ile bağlantılı birtakım isimler olabilir. Buradan belediye başkanına sorumluluk çıkarılmaz" değerlendirmesinde bulunan Kurtulmuş, 15 Temmuz 2016'da Fethullahçı terör örgütü tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası devletin her alanında başlatılan temizliğe değinerek şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir terör örgütü ile ilişkili binlerce insan bulunduğu için Genelkurmay Başkanı’nı mı suçladık ki, belediye çalışanları arasında terörist bulunursa belediye başkanını suçlayalım? Böyle yaparsak kendimizi inkâr etmiş oluruz."

TEVFİK GÖKSU: BENİM ELİMDE ÖYLE BİR DATA YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İBB'nin kahir ekseriyeti AK Partili meclis üyelerinden oluşmaktadır. Bütün kayıtlar onlarda mevcuttur. Senin bütün yalanların orada tutuluyor" sözlerinin aksine, İBB AKP Grup Başkanı Tevfik Göksu ellerinde somut bir 'data' olmadığını söyledi:

"Belediye koridorlarında konuşulanlar var. Fiilen x, y, z deme şansına sahip değilim ama koridorlarda çok dillendiriliyordu. Bakanımız dillendirilen şeyi isimlendirdi. Bir insanı net tespit olmadıkça bir konuyla ilgili isimlendirmek hakkaniyet ve hukuk adına doğru olmaz. Elbette bilgimiz var. Bakanımızın elinde datalar var. Benim elimde öyle bir data yok. Kalkıp da zanla öyle bir ifadeyi kullanmak vicdanen doğru olmaz."

ŞAMİL TAYYAR: İMAMOĞLU NE ZAMAN CHP'DE KRİZ KONUSU OLSA CAN SUYU VERİYORUZ

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, teftiş adımının İmamoğlu'na 'can suyu' olduğu görüşünde.

"İmamoğlu ne zaman CHP’de kriz konusu olsa, ne zaman politik kredibilitesi zayıflasa ‘can suyu’ veriyoruz. Tartışmalı seçimi yenileyerek egosunu şişirdiğimiz İmamoğlu 3 yılı boş geçirse de sarıp sarmalıyoruz. Bıraksak ilk seçimde düşecek, düşmesin diye tutuyoruz. Yazık" diyen Tayyar, partideki arkadaşlarına şöyle seslendi:

"Niyetim dostlara laf yetiştirmek değil, ilkelerle ilgili. 5 büyükşehir belediye başkanımızın istifası istendiğinde de ‘seçimle gelen seçimle gitmeli’ demişim. Ortada suç varsa hükmü yargının vermesi gerektiğini söylemişim. Bugün de böyle. Siyaset ahlakı ilkelerle inşa edilir."

"İMAMOĞLU SUÇLUYSA GÖREVDEN ALINMALI"

Erdoğan ve Soylu'nun beklediği destek, AKP'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'den geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, işe alınanların 557’sinde terör iltisakı belirlendiğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu konuda kararlı konuştuğunu ifade etti. Bu kişilere seyirci kalınmasının düşünülemeyeceğini belirterek “Terör örgütleriyle iltisaklıların İBB’de ne işleri var” diye sordu.

‘Belediyede işe giren teröristler’ diye tanımladığı kişilerin milli güvenlik sorunu olduğunu savunan Bahçeli, “Bunlar yarın, İstanbul’un şehir suyuna zehir karıştırsalar ne yapacağız?” dedi.

Ardından şunları kaydetti:

"Suçluysa elbette görevinden alınmalı. Büyükşehir belediye meclisi de yeni başkanı seçmelidir. Bu işin şakası yoktur. İstanbul terör örgütlerine teslim edilmeyecektir."

Belediyenin adli sicil kaydının temiz olduğunu duyurduğu isimlerin bakanlık tarafından neye göre 'terörle iltisaklı bulunduğu' bilinmiyor. Ancak AKP içinde dahi bölünmeye yol açan meselenin, seçimlere giden süreçte önemli bir kilometre taşı olacağı fikri ortaya çıktı.