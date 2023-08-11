Devlet Bahçeli'nin 'ittifak' çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye 'ittifak' çağrısı siyaset gündemine oturdu. Söz konusu ifadelere İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'dan ilk yanıt geldi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı yapmasının ardından İYİ Parti'den yanıt geldi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Bahçeli'nin çağrısını iletmişti.
Bahçeli'nin "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" çağrısının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın yanıt verdi.
"ÜÇÜNCÜ YOL ÇAĞIRISI YAPIYORSA BUYURSUN GELSİN YOK EĞER..."
TamgaTürk haber sitesine konuşan Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur" dedi.
"KİRADA OTURDUĞU EVİ SATMAYA KALKIYOR"
İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaparak "Beyefendi kirada oturduğu evi satmaya kalkıyor Fesübhanallah" diye yanıt verdi.
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