Devlet Bahçeli'nin yokluğunda 8'inci hafta: MHP Grup Toplantısı yine yapılmadı
Geçirdiği sağlık sorununun ardından kameralardan uzaklaşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yokluğunda bu hafta da parti grup toplantısı yapılmadı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şubat ayının başında geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatından bu yana kameralara görüntü vermedi.
Devlet Bahçeli'nin ameliyattan önceki son görüntüsünün üzerinden yaklaşık 8 haftalık süre geçti.
MHP liderinin yokluğunda 4,11,18 ve 25 Şubat ile 4, 11, 18 Mart'ta grup toplantıları yapılmadı. Partinin grup toplantılarının salı günleri yapılması nedeniyle, bugün (25 Mart) toplantı olup olmayacağı merak konusuydu. Ancak daha önceki haftalarda da olduğu gibi bu hafta da toplantı düzenlenmedi.
Sosyal medya paylaşımları ve siyasilerle telefon trafiği süren Bahçeli'nin ses, resim ve görüntü vermemesi dikkat çekiyor.
Etiketler: #Devlet Bahçeli #MHP grup toplantısı
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP yöneticisinden 'İmamoğlu' istifası!
- 'Bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!'
- İptale rağmen toplandılar!
- Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma!
- Kayyum vali jet hızıyla işten attı!
- 'Camilerimizi affedersiniz meyhaneye çevirdiler'
- Özel'den 'Taksim' sorusuna çarpıcı yanıt!
- AKP'li Mücahit Birinci'den çirkin gönderme!
- İmamoğlu'nun Silivri'deki ilk fotoğrafı ortaya çıktı
- ‘Ben haram yemem’ diyen Gökçek'e ünlü oyuncudan yanıt