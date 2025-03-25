Devlet Bahçeli'nin yokluğunda 8'inci hafta: MHP Grup Toplantısı yine yapılmadı

Yayınlanma: 25.03.2025 - 11:42

Güncelleme: 25.03.2025 - 11:44

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şubat ayının başında geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatından bu yana kameralara görüntü vermedi.

Devlet Bahçeli'nin ameliyattan önceki son görüntüsünün üzerinden yaklaşık 8 haftalık süre geçti.

MHP liderinin yokluğunda 4,11,18 ve 25 Şubat ile 4, 11, 18 Mart'ta grup toplantıları yapılmadı. Partinin grup toplantılarının salı günleri yapılması nedeniyle, bugün (25 Mart) toplantı olup olmayacağı merak konusuydu. Ancak daha önceki haftalarda da olduğu gibi bu hafta da toplantı düzenlenmedi.

Sosyal medya paylaşımları ve siyasilerle telefon trafiği süren Bahçeli'nin ses, resim ve görüntü vermemesi dikkat çekiyor.