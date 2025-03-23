AKP'de Ekrem İmamoğlu çatlağı: Operasyon sorumlusu 'Bahçeli' dedi, MHP yanıt verdi
AKP eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada sorumlu olarak 'Devlet Bahçeli'yi' işaret etti. Kocabıyık'ın bu açıklaması MHP'de tepki ile karşılandı.
AKP'li eski vekil Hüseyin Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, "Erdoğan sen aslında kendine darbe yaptın" demişti. Kocabıyık ardından kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurula sevk edilmişti.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Kocabıyık yaptığı yeni açıklamada, "Türkiye cumhuriyeti devletinin hukuk devleti vasfı tasfiye ediliyor. Bu anayasa dışı bir devlet düzenine geçtiğimizi gösteriyor. Utançla izlediğimiz gelişmelerin tek sorumlusu MHP ve Devlet Bahçeli’dir. Tarih Devlet Bahçeli’yi, mafya liderlerini hapisten çıkaran, seçilmiş İstanbul belediye başkanının hapsedilmesine neden olan kişi olarak şimdiden not etmiştir" ifadelerini kullandı.
MHP'Lİ YÖNTER'DEN YANIT
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Kocabıyık'a, "Biz seni not ettik" yanıtını verdi.
Yönter'in paylaşımı şu şekilde:
"Yalan ve iftira zulümdür…Bu zulme Bay Kocabıyık olur demiş, ortak olmuştur…Söz konusu iddiaların ispatı acilen lazımdır. Aksi halde müfterilik ve müptezellik muhatap Kocabıyık’ın yakasına, hatta alnına yapışacaktır. Anlaşılan husumet sürekli renk değiştirmektedir. Tıpkı bukalemun gibi…Biz de seni not ettik Bay Kocabıyık…"
Yalan ve iftira zulümdür…Bu zulme Bay Kocabıyık olur demiş, ortak olmuştur…Söz konusu iddiaların ispatı acilen lazımdır. Aksi halde müfterilik ve müptezellik muhatap Koacabıyık’ın yakasına, hatta alnına yapışacaktır. Anlaşılan husumet sürekli renk değiştirmektedir. Tıpkı… https://t.co/heQHdoLAie— Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) March 23, 2025
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