Devlet erkanı Anıtkabir'deydi... Erdoğan 'Özel Defter'i imzaladı: 'Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içinde'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

İLK TÖREN ANITKABİR’DEYDİ

Büyük zaferin 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

Erdoğan’ın, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan ve törende hazır bulunan devlet erkanı daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti.

ERDOĞAN, ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ’Nİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Atatürk, bugün milletçe büyük zaferin 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Müstevli emeller taşıyanlar 100 yıl sonra da boş durmuyorlar. Devletimiz kendi güvenliği ve milletimizin huzuru için her türlü önlemi almaktadır. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun şad olsun."

ERDOĞAN SARAY’DA TEBRİKLERİ KABUL EDECEK

Erdoğan ardından Saray’da 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek.

Erdoğan, ayrıca Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ni izleyecek.