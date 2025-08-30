Cumhuriyet Gazetesi Logo
Devlet erkanı Anıtkabir'deydi... Erdoğan 'Özel Defter'i imzaladı: 'Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içinde'

Devlet erkanı Anıtkabir'deydi... Erdoğan 'Özel Defter'i imzaladı: 'Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içinde'

30.08.2025 11:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Devlet erkanı Anıtkabir'deydi... Erdoğan 'Özel Defter'i imzaladı: 'Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içinde'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Ata'nın huzuruna çıkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı, "Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içinde" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

İLK TÖREN ANITKABİR’DEYDİ

Büyük zaferin 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Image

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

Erdoğan’ın, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Image

Erdoğan ve törende hazır bulunan devlet erkanı daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti.

Image

ERDOĞAN, ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ’Nİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Atatürk, bugün milletçe büyük zaferin 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Müstevli emeller taşıyanlar 100 yıl sonra da boş durmuyorlar. Devletimiz kendi güvenliği ve milletimizin huzuru için her türlü önlemi almaktadır. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun şad olsun."

Image

ERDOĞAN SARAY’DA TEBRİKLERİ KABUL EDECEK

Erdoğan ardından Saray’da 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek.

Erdoğan, ayrıca Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ni izleyecek.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Anıtkabir #30 Ağustos #30 Ağustos Zafer Bayramı